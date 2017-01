El Museo Universidad de Navarra organiza el ciclo 'TV Series Lovers' a partir del 25 de enero

Etiquetas

El director de la Filmoteca Española, Carlos Reviriego, participará en el ciclo en el que se proyectarán pre-estrenos de capítulos

El Museo Universidad de Navarra ha organizado el ciclo 'TV Series Lovers' en colaboración con la Facultad de Comunicación para analizar la producción actual de series televisivas y proyectar algunos capítulos, todos ellos estrenos absolutos en España.

Abierto a todas las personas interesadas y de acceso gratuito, comenzará el 25 de enero y se llevará a cabo en cuatro jornadas diferentes hasta el 9 de febrero. Cada sesión constará de una conferencia de un experto seguida de la proyección de un capítulo, cedidos por Movistar+, Fox Life y Fox.

Este ciclo de cuatro conferencias pretende abordar las últimas tendencias estéticas, narrativas, culturales y políticas de la teleserialidad. Las conferencias -que irán acompañadas del preestreno de una serie- serán impartidas por los críticos culturales y profesores universitarios que más han trabajado la ficción televisiva actual, ha informado en una nota la Universidad de Navarra.

El primero en intervenir será el 25 de enero Jordi Carrión, de la Universitat Pompeu Fabra con la conferencia titulada '¿Son las series arte contemporáneo?', tras la que se proyectará el primer capítulo de la primera temporada de 'Cuatro Estaciones en La Habana' (Movistar+), del director navarro Félix Viscarret, que probablemente también asista al estreno, si su plan de rodaje actual se lo permite.

La serie aspira a competir con la nueva serialidad europea y se basa en la novela homónima de Padura. Para Carrión, "las series son una plataforma perfecta para observar el siglo XXI, pues abordan todos sus aspectos, los versionan e interpretan".

La segunda jornada, el 27 de enero, correrá a cargo de Concepción Cascajosa, de la Universidad Carlos III. Con la conferencia 'Pienso, luego veo series', explicará por qué "la televisión parece haber aprovechado cierto desencanto con el cine y la novela, dando un salto en términos de narrativa y compromiso con la realidad". Para ella, "la industria y la tecnología han creado unas condiciones favorables y nunca se habían producido tantas series, que se han convertido en una moda intelectual".

Tras su intervención, se proyectará el primer capítulo de la primera temporada de 'Riverdale' (Movistar+), basado en los cómics de Archie.

El 31 de enero, el coordinador del ciclo y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Alberto N. García, pronunciará su ponencia 'El efecto Lucifer: mal y redención en el relato televisivo'. A continuación, se emitirá el primer capítulo de la primera temporada de la serie 'This is Us' (Fox Life), que ha obtenido tres nominaciones a los Globos de Oro.

El último conferenciante será el 1 de febrero Carlos Reviriego, crítico cultural y director de la Filmoteca Española, para quien "la teleficción ha sabido tomarle el pulso al mundo contemporáneo con más lucidez que cualquier otro arte. Y algunas series televisivas encuentran hallazgos formales y narrativos tan relevantes como el mejor cine". Después podrá verse el primer episodio de la segunda temporada de 'Fortitude' (Movistar+) que, perteneciente al género 'nordic noir', recogió ya en su primera temporada un gran éxito de audiencia, y que está protagonizada por Denis Quaid.

El 9 de febrero, 'Legión' (Fox) será el quinto y último estreno. Se trata del primer capítulo de la primera temporada de la serie del universo Marvel Comics, basada en el personaje homónimo de X-MEN. El protagonista es Dan Stevens (Downton Abbey y Beauty and the Beast).

Este estreno servirá de clausura del ciclo 'TV Series Lovers' y de inicio de un congreso internacional, en esta ocasión ya solo para académicos,, que organiza la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y que este año se titula 'The Art of the Television Series'.