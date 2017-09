Consejero Fomento reconoce las molestias de las obras del AVE "pero son pasajeras" para "conseguir un bien común"

Etiquetas

El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, ha reconocido este martes las "molestias" para los vecinos como consecuencia de las obras del soterramiento del AVE a su paso por Murcia "y lo que se intenta es, entre todos, minimizar esas molestias, que por otro lado, son propias de cualquier infraestructura importante que se desarrolle".

Pero "son unas molestias pasajeras, provisionales como esa vía y esas pantallas acrílicas para conseguir un bien que es bueno para todos, para Murcia y los vecinos de los barrios afectados". El objetivo, ha apostillado, "es común y se va a conseguir el soterramiento" de todo el tráfico ferroviario a su paso por la ciudad de Murcia.

"Se trabaja para reducir esas molestias, para permitir la permeabilidad entre los barrios para que la gente pueda pasar", ha añadido el consejero, indicando con respecto al tráfico que "está prevista su reordenación" para que "los vecinos puedan desplazarse de un lado a otro cómodamente".

Ha insistido en que el Gobierno está trabajando "para que el AVE llegue ya ,y sigue trabajando para que llegue soterrado y va a ser una realidad precisamente gracias al trabajo que se ha estado haciendo a lo largo de los tiempos".

Según ha apuntado el consejero a preguntas de los medios tras presentar un simulacro de emergencias "único" en España, "esto ocurrirá, vamos a ver que las vías dejan de estar en superficie y partiendo, como una cicatriz, la ciudad en dos". Pero, ha enfatizado, "para eso es necesario previamente hacer una vía provisional, si queremos permitir que siga habiendo tráfico ferroviario en la ciudad de Murcia".

A este punto, Pedro Rivera ha querido destacar que las pantallas que se fijan pretenden evitar los ruidos y que se eliminan los pasos a nivel "porque, además de una petición, es una cuestión de seguridad".

Preguntado por los trenes híbridos, el consejero de Fomento ha manifestado que el Gobierno "defiende la llegada del AVE a la estación de El Carmen y el posterior soterramiento, descartando la llegada a la estación de Beniel".

Y es que "dejar un AVE a 35-40 minutos del centro de la ciudad no es una solución razonable ni para los murcianos ni para el resto de los ciudadanos de la Región que vayan a utilizar el AVE ni para visitantes".

Además, "la estación de Beniel no está acondicionada para ello", concluyendo que "no se va a hacer nada que no garantice la seguridad de los vecinos y los pasajeros que circulen por los trenes; no podemos jugar con la seguridad".

A su juicio, "merece la pena apostar por esta solución y trabajar conjuntamente porque el bien va a ser común y particular también de los vecinos que viven en los barrios afectados centenariamente por las vías del tren".