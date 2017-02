Competición sanciona a Suárez con dos partidos y se perderá la final de Copa

Etiquetas

El Comité de Competición ha confirmado que Luis Suárez ha recibido una sanción de dos partidos. Uno por la tarjeta roja ante el Atlético (doble amarilla) y otro por ver el final del partido desde las escaleras y no marcharse al vestuario, violando el artículo 113.3 del Código Disciplinario de la RFEF, que subraya que "quienes sean expulsados deberán dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada".

Según indicó en el acta arbitral el árbitro Jesús Gil Manzano, Suárez fue amonestado con la segunda tarjeta amarilla por "impactar con el brazo contra un jugador adversario de forma temeraria en la disputa de una pelota".

Después y "una vez expulsado, retrasó su salida del terreno de juego de manera considerable", haciendo "caso omiso. Una vez fuera del terreno de juego, permaneció en las escaleras de acceso al túnel de vestuarios observando el partido hasta que éste finalizó, a pesar de que el cuarto árbitro comunicó en reiteradas ocasiones que debía marcharse a los vestuarios, haciendo, nuevamente, caso omiso a estas instrucciones".

"Me río de la amonestación porque parece que era lo que (el árbitro) quería. Solamente salto cuando me doy vuelta y a ver si es justo que puedan apelar la segunda amarilla porque creo que ni siquiera es falta. Ahora esperemos, pero acá ya se sabe cómo va", aseguró el uruguayo a 'Gol' tras el partido. Las alegaciones del Barcelona no han surtido efecto y el uruguayo se perderá la final.

Tampoco jugará la final Sergi Roberto, que fue expulsado por doble amonestación en el partido de vuelta ante el Atlético. Por otra parte, el Comité de Competición ha retirado la amarilla que vio Busquets por desplazar el balón, ya que Gil Manzano no observó que había dos balones sobre el terreno de juego.

El Barcelona acudirá a Apelación

El club catalán recurrirá la sanción en el Comité de Apelación, según han comunicado en su página web:

"El FC Barcelona presentará un recurso ante el Comité de Apelación por la sanción de dos partidos que ha visto Luis Suárez por parte del Juez de Competición. Hay que recordar que el árbitro le mostró dos amarillas en pocos minutos en el tramo final de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

El argumento de apelación se basa en que en ningún momento el futbolista azulgrana impacta al jugador rival "de forma temeraria", tal y como expresa el acta arbitral".