Horario y cómo ver por televisión la Super Bowl 2017

New England Patriots y Atlanta Falcons disputarán el próximo 5 de febrero la Super Bowl 2017, el partido más importante de la temporada de la NFL (National Football League). El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, a partir de las 18:30 horas, hora local, las 00:30 horas de la madrugada del lunes en España (23:30 en Canarias), donde podrá verse a través de Movistar Deportes 2 (dial 56) así como en su canal #0 (dial 7).

Conectarán con el evento en #0 a partir de la medianoche para ofrecer la previa más completa e informar de las últimas novedades del acontecimiento. Y antes, a las 23:30h, Movistar Deportes 2 comenzará a calentar los motores del partido más trepidante de la NFL.

Los Patriots llegan a la Super Bowl tras derrotar en la final de la Conferencia Americana a los Steelers de Pittsburgh por un contundente 36 – 17. Esta será la novena vez que disputen una Super Bowl, de las cuales han ganado en cuatro ocasiones: en 2002, 2004, 2005 y 2015. Si consiguen la victoria, quedarían a solo una Super Bowl del equipo más laureado, los Pittsburgh Steelers, con seis anillos. Estarán dirigidos por el quarterback Tom Brady, una leyenda el fútbol americano que puede convertirse en el jugador con más anillos de la historia, igualando a Charles Haley, con cinco.

Atlanta Falcons llega a la final de la Super Bowl al imponerse a Green Bay Packers por 44 a 21 y tras 18 años de espera. La última y única que jugó fue en la edición XXXIII frente a los Broncos de Denver en 1999. Nunca ha conseguido el anillo. Tendrán la oportunidad de hacer historia si son capaces de combinar su quarterback Matt Ryan y su receptor Julio Jones, el mejor receptor de la liga. Una de las posibles claves para la victoria de los Falcons puede estar en la presión que hagan sobre Tom Brady para no dejarle tiempo para pensar y lanzar el pase.

