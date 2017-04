Un medallista olímpico británico muere en Jamaica cuando estaba con Usain Bolt

Germaine Mason, atleta medallista olímpico británico perdió la vida en un accidente de motocicleta en Jamaica la madrugada del jueves.

El saltador de altura, retirado en 2016 de la competición, se dirigía hacia la capital de la isla, Kingston, alrededor de las 4.20 de la mañana cuando perdió el control de su moto. Fue declarado muerto en la escena del accidente, según informó la prensa local.

Mason, de 34 años, iba al frente de un grupo de motos junto con otros atletas, entre ellos su íntimo amigo y plusmarquista mundial de velocidad, Usain Bolt.

El fallecido, que deja un hijo de cinco años de edad, compitió por Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y ganó una medalla de plata en la prueba de salto de altura.

La estrella de salto de altura, que nació en Kingston pero tenía la doble nacionalidad porque su padre es inglés, fue elegido para representar a Gran Bretaña en 2006.

Heart goes out to friends and family of Germaine Mason on this sad day..R I P Germaine . Never forgotten