El mundo del deporte se rinde ante el monstruo Nadal

Nadal tras su monumental partido: "He trabajado mucho, pero no podía soñar algo así"

Admiración total, increíble, don Rafael, simplemente fantástico, tremendo campeón, una inspiración total para todos" son algunos de los calificativos que han escrito en las redes sociales los deportistas hablando de Nadal.

En cuanto acabó el épico encuentro de semifinales del Open de Australia ante Dimitrov, todos quisieron mostrar su admiración hacia Rafa.

Vaya partidazo!! What a match! Bravo @RafaelNadal ! #BestFinalPossible @AustralianOpen Vamos! 🇪🇸

Ni Rafa Nadal ni nada... DON RAFAEL ¡Grande amigo @RafaelNadal ! Suerte en la final y métele hidratos, que después de 5h, no veas...😜😜 pic.twitter.com/J57ifcMKXZ

WOW! what an incredible match @australianopen nadal vs dimitrov semifinal! #vamosrafa#ausopen