LA GUERRA DEJA SIN CLASES A MÁS DE 150.000 NIÑOS EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, SEGÚN UNICEF

Más de 150.000 niños en la región de Gran Kasai (República Democrática del Congo) no pueden asistir a clase a causa de la guerra y de los ataques contra la población civil, según advirtió este viernes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).Por este motivo, la agencia reclamó ayuda de emergencia para reconstruir infraestructuras y facilitar la educación de estos niños.“Desde que estalló la violencia en agosto de 2016, 639 escuelas de Primaria y Secundaria han resultado dañadas por los ataques”, indicó, y muchas de las que no se han visto afectadas se utilizan como refugios de emergencia para las familias desplazadas por la guerra.Además, los combatientes han ocupado numerosas instalaciones escolares y la inseguridad prolongada ha instaurado la cultura del miedo, provocando así que niños y maestros no quieran o no puedan volver a las clases.Para Tajudeen Oyewale, representante en funciones de Unicef en la República Democrática del Congo, "es esencial brindar a los niños la oportunidad de volver al colegio lo antes posible"."Las escuelas deben ser lugares seguros donde los niños puedan aprender y empezar a recuperarse del estrés provocado por el desplazamiento o por los recuerdos de lo que han visto. Volver a clase puede ayudarles a recuperar la sensación de normalidad en estos tiempos tan difíciles", afirmó.Según estimó, la violencia en la región ha interrumpido la educación de más de uno de cada 10 niños en edad escolar, y muchos de los colegios en la zona llevan más de 100 días inoperativos."Aunque la inseguridad esté limitando el acceso humanitario, debemos aprovechar los momentos de calma que se dan en algunas zonas para intervenir y solucionar el problema de los niños que no pueden ir al colegio”, dijo Oyewale."El futuro de demasiados niños estará en riesgo si no tienen acceso a asistencia de emergencia en educación”, agregó, para reclamar seguidamente 40,2 millones de dólares para atender sus necesidades.En estos momentos, Unicef apoya a más de 3.600 alumnos para que puedan presentarse al examen final de Educación Primaria y así acceder a la Secundaria, con cursos de recuperación para niños no escolarizados, material escolar y uniformes.Además, desde el comienzo del año ha capacitado a 64 nuevos docentes de las zonas afectadas y ha reformado 24 aulas que ya se pueden utilizar.