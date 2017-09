Delegado en Murcia llama a la "calma y el diálogo", defiende actuación policial en las manifestaciones Pro-Soterramiento

Etiquetas

Destaca que la ocupación de las vías produjo el colapso de 62 trenes de cercanías "que afectaron a más de 4.600 personas"

El delegado del Gobierno en Murcia, Antonio Sánchez-Solís, ha llamado "a la calma, el sosiego y el diálogo", lamentando los sabotajes de las últimas semanas en las vías del tren "que podrían haber ocasionado serios problemas", pidiendo que "todas las reivindicaciones que deban de realizarse, se hagan por los cauces oportunos, siempre evitando las situaciones de riesgo para las personas y respetando que no haya alteraciones del orden público".

Tras hacer mención a varios "sabotajes" en las vías, la última anoche "con el lanzamiento de una botella que se inflamó y fue arrojada a las vías, que estalló sin consecuencias, investigándose la autoría y las circunstancias en las que se produjo", el delegado ha reiterado que "no hubo carga policial durante todos estos días ni ningún uso de la fuerza" en las distintas manifestaciones convocadas por la Plataforma Pro-Soterramiento.

Lo único que se ha intentado es "garantizar la seguridad de las personas, evitar actos de sabotaje, produciéndose varios durante la semana pasada, que pusieron en riesgo la seguridad e incluso vida de las personas de no haberse detectado a tiempo", ha declarado en su primera intervención tras los altercados de la semana pasada entre manifestantes y Policía.

También, ha continuado a preguntas de los medios, "se ha pretendido garantizar el libre uso de un medio de transporte" y es que "solamente durante tres días en las que hubo ocupación de las vías en el paso a nivel de Santiago el Mayor se produjo el colapso de 62 trenes de cercanías que afectaron a más de 4.600 personas".

Al respecto, Sánchez-Solís ha declarado que la Delegación del Gobierno "siempre va a defender el derecho de reunión y manifestación", y ha pedido, asimismo, "responsabilidad a los políticos", ante las declaraciones del secretario general del PSOE, Rafael González Tovar, que ha tachado de "incendiarias, irresponsables y difamatorias".

Pues "la Policía no ha apaleado a nadie, no ha realizado ninguna acto de carga contra las personas, se han dicho cosas inexactas, no ha habido ningún detenido", ha recalcado, para hacer mención a la agresión a dos jóvenes y posteriormente a dos policías, por la que se han detenido a tres personas, dos chicos de 18 años y un menor.

El único objeto que tienen los dispositivos llevados a cabo por la Policía Nacional es "salvaguardar la seguridad de las personas, la integridad física de los usuarios de los trenes", lamentando que niños circularan estos días por las vías, "así como evitar sabotajes".

Para concluir insistiendo en que cualquier manifestación, concentración o marcha "será apoyada por la Delegación del Gobierno siempre que se salvaguarde y garantice el orden público".