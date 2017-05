Un centenar de trabajadores del CAD de Sierrallana se concentra contra el traslado de residentes

Etiquetas

Un centenar de trabajadores, según el comité de empresa de personal laboral del Gobierno de Cantabria, se han concentrado hoy en Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana (Torrelavega) contra el traslado de residentes, puesto que en su opinión este hecho es el inicio de una privatización encubierta.

Esta primera concentración ha sido convocada contra la decisión del Gobierno de trasladar a residentes "con la disculpa" de aplicar un tratamiento contra las termitas y de la ejecución de una "futura obra", en lo que consideran una medida que "no es necesaria".

Así lo ha manifestado el presidente del comité de empresa, Carmelo Renedo, que ha precisado que si el traslado fuese necesario, lo sería "sobre algo concreto y real, algún tipo de proyecto o documentación que, a día de hoy, el comité sigue sin tener".

En este sentido, Renedo ha denunciado el "oscurantismo" del Gobierno, que, según ha dicho, se extiende a la fecha del traslado de residentes. "En principio había el rumor de que iba a ser hoy la salida de los 24 que quieren cambiar de centro. De momento no ha salido ninguno pero no descartamos que hoy o en unos días, cuando no tengamos aquí la concentración, lo realicen", ha apuntado.

Está previsto que un total de 24 residentes del CAD de Sierrallana de los más de 90 con que cuenta actualmente sean trasladados a la Fundación Asilo San José, donde ya existen plazas concertadas para ellos.

El presidente del comité (integrado por los sindicatos CCOO, UGT, SIEP, TU y CSIF) ha acusado al Ejecutivo de "decir una cosa y hacer la contraria", y ha sostenido que la Administración Regional ya tiene "la decisión tomada" y "con nocturnidad y alevosía, en cuanto los trabajadores nos despistemos, van a sacar a los residentes y los van a ubicar en el nuevo centro".

Renedo ha explicado que "nadie del Gobierno" se ha puesto en contacto con el comité de empresa "y por la actitud que están tomando, creo que tampoco lo harán", por lo que los sindicatos continuarán con las movilizaciones que acordarán en la asamblea de trabajadores convocada para las 10.00 horas de hoy.

Los sindicatos temen que, con la excusa del tratamiento para extinguir una plaga de termitas detectada en el centro, que tiene una duración de un año, y de realizar unas obras de acondicionamiento, el Gobierno seguirá la línea de "ir desmantelando los centros públicos de atención a la dependencia", según denunciaron el pasado mes de abril.

Además, advirtieron que este traslado supondrá que se acabarán las sustituciones en el CAD.