CATALUÑA. RIVERA PIDE A PUIGDEMONT QUE ACEPTE UNA VOTACIÓN "Y DEJE DE DAR LA MATRACA"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que acepte el resultado de una votación democrática en el Congreso de los Diputados sobre su plan soberanista y "deje de dar la matraca". En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Rivera aseguró que Ciudadanos aceptará la invitación del Congreso de los Diputados a Puigdemont siempre que acepte el resultado de una votación, y que si hay una mayoría en defensa de la Constitución y no de su ruptura lo acepte "y acabe con el proceso" soberanista. "Lo que no vale", dijo, son "performances, mítines, conferencias" en los que solo habla él pero "no atreverse" a debatir en la sede de la soberanía nacional donde se discute todo lo que afecta al conjunto de los ciudadanos. Rivera le emplazó a seguir el ejemplo del exlehendakari Juan José Ibarretxe, que acudió al Congreso a exponer su plan, "se derrotó y se acabó". Que acepte votar, insistió, y si resulta derrotado "que deje de dar la matraca". Por otro lado, Rivera considera "lamentable" la comparación de Puigdemont cuando pidió "persistir" en el proceso soberanista como se hizo en la lucha contra ETA. "Si fuera por desconocimiento sería grave, pero si fue por mala fe todavía es peor", aseguró. Recordó que durante muchos años "éramos muy poquitos" en los recordatorios del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona y la Generalitat "ha complicado mucho la vida" a las víctimas. Después de años "de abandono, de mirar a otro lado, de equidistancia", dijo, esa comparación es "la gota que colma el vaso". Cree por ello que está "justificada" la ofensa que han sentido muchas víctimas, y aunque no es partidario de los abucheos ni a Puigdemont ni a nadie, reiteró que sus palabras son "ofensivas" no solo para las víctimas sino para todos los demócratas. Rivera recordó el "historial del nacionalismo" frente a ETA, y cuando el líder de ERC Josep Lluis Carod Rovira llegó a pedir a la banda terrorista que no atentara en Cataluña aunque lo hiciera en el resto de España. Después de aquello, tendrían que ser "muy generosos y muy humildes y no mezclar churras con merinas". Considera que Piogdemont tiene que "rectificar" esa reflexión y pedir perdón a las víctimas. "Uno se puede equivocar, pero lo que no se puede es permanecer en el error", aseguró.