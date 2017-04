Casado: "La política penitenciaria tiene que estar fuera de la negociación de los Presupuestos"

Etiquetas

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que la política penitenciaria "tiene que estar fuera de la negociación" del proyecto de Presupuestos Generales para 2017 y ha afeado a los nacionalistas vascos que intenten ayudar a ETA a "intentar sacar rédito político" de su derrota.

"Creo que la política penitenciaria tiene que estar fuera de las negociaciones de los PGE. Es más, creo que en un momento en el que ETA intenta blanquear su pasado asesino no deberíamos permitir que ningún partido, aunque sea el PNV, le ayude en ese objetivo de intentar sacar rédito político o mediático de lo que es una derrota gracias a la ley, la policía, la Guardia Civil, la cooperación internacional y la fortaleza de los partidos democráticos", ha enfatizado, para añadir que hablaba a "título particular" porque no habían hablado de la negociación presupuestaria.

En este sentido, el dirigente del PP ha indicado que ETA "no obtuvo nada por dejar de matar" y no va a obtener "nada por entregar las armas". Además, le ha emplazado a entregar todas las armas que ayuden a esclarecer los más de trescientos asesinatos de la banda terrorista.

"FOTOS VERGONZOSAS CON OTEGI"

Igualmente, el responsable de Comunicación ha indicado que estaría "bien" que todos los partidos del País Vasco, no solo el PP, "no participaran de fotos que son absolutamente vergonzosas", en alusión a la presencia de los socialistas con Arnaldo Otegi, quien, según ha dicho, es "un etarra confeso" que ha "participado en secuestros" y "disparado al estómago a Gabriel Cisneros", padre de la Constitución.

A su entender, Otegi ni es "un hombre de paz" ni tiene que darles "ninguna lección". "En esa escritura del relato de la derrota del terrorismo de ETA tiene que haber vencidos, que son los terroristas, y vencedores, que somos los demócratas".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha señalado que lo que conoce de esas negociaciones presupuestarias entre los portavoces parlamentarios en el Congreso es que se está hablando de partidas en infraestructuras en la región, como "acabar cuanto antes" la Y vasca, algo que el PP piensa que es "bueno" para el País Vasco y el resto de España.