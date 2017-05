MANCHESTER. LOS DIRIGENTES DE PODEMOS ASEGURAN QUE "EL TERROR JAMÁS DERROTARÁ A LA DEMOCRACIA"

Etiquetas

Los principales dirigentes de Podemos expresaron hoy su "solidaridad" con el pueblo británico tras el atentado de Manchester y aseguraron que "el terror jamás derrotará a la democracia y a la libertad". A través de Twitter, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, demandó que “frente al terrorismo” haya “Estado de derecho, democracia y derechos humanos”. A su vez, el secretario de Organización de este partido, Pablo Echenique, envió un tuit en inglés apoyando a la familia y amigos de las víctimas del atentado de Manchester, al tiempo que añadía lo siguiente: “Terror will never defeat democracy and freedom (el terror jamás derrotará a la democracia y a la libertad)”.Por su parte, el parlamentario Íñigo Errejón trasládó, también a través de Twitter, toda su solidaridad a los británicos frente a estas “terribles noticias” que llegan desde Manchester.