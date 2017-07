Mayor Oreja ve "más vivo que nunca" el proyecto político de ETA y que "se expresa" en el proceso de ruptura catalán

Etiquetas

El exministro de Interior Jaime Mayor Oreja ha dicho este miércoles que "el proyecto político de ETA está más vivo que nunca" y hoy en día "se expresa" en el proceso independentista de Cataluña: "El proyecto político de ETA está más vivo que nunca, y hoy se expresa en términos de ruptura y por eso dio el salto inédito a Cataluña", ha subrayado.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, exministro 'popular' ha negado que la banda terrorista ETA esté derrotada: "Hemos conseguido liberar el crimen, una buenísima noticia, (...) si eso es la derrota de ETA, pues que venga Dios y lo vea", ha aseverado.

En ese sentido, ha afirmado que, "en Navarra gobierna ETA" y que la organización terrorista es la "alternativa" al Partido Nacionalista Vasco (PNV). Así pues, ha insistido en que se ha "derrotado a una organización" pero no a su "proyecto político". Además, ha expresado su deseo de "rehacer un proyecto político en España cohesionado por la izquierda y la derecha para hacer frente al segundo proyecto de ruptura".

En opinión de Mayor Oreja, ETA "no nació para hacer terrorismo solamente" sino que lo hizo "para romper España" y la organización cree ahora que "lo puede hacer" desde Cataluña: "Esta vez no lo hace con terrorismo, ETA ha creído que no es necesario hacerlo, cree que políticamente lo puede hacer", ha zanjado.