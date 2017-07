EL REY PIDE EN EL PARLAMENTO BRITÁNICO "DIÁLOGO" PARA NEGOCIAR SOBRE GIBRALTAR

Etiquetas

El Rey afirmó este miércoles en su discurso pronunciado en el Parlamento británico que está seguro de que la "determinación para superar diferencias se redoblará en el caso de Gibraltar" y que, además, confía "plenamente en que el diálogo necesario y el esfuerzo de nuestros gobiernos conseguirán avanzar en la búsqueda de fórmulas satisfactorias para todos".El contencioso por Gibraltar era la cuestión más delicada en la primera visita de Estado que los Reyes realizan al Reino Unido, 31 años después de la que efectuaron don Juan Carlos y doña Sofía y Felipe VI la ha abordado apostando por el diálogo entre ambos países para encontrar "fórmulas satisfactorias para todos".Don Felipe también recordó a las víctimas del terrorismo, el día en que se cumplen 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en concreto mencionó al asesinato de la diputada Jo Cox, del "policía Keith Palmer, que murió defendiendo este Parlamento. Y tampoco debemos olvidar a todos los ciudadanos de diferentes nacionalidades asesinados en estos terribles atentados. Y permítanme rendir tributo al español Ignacio Echeverría que, como otros muchos, británicos o no, demostró un comportamiento ejemplar y heroico en estos atentados"."Cada miserable ataque terrorista nos ataca a todos nosotros; porque las víctimas son de todos nosotros; porque no importa su origen, su raza, su religión, su condición; y porque a todas las víctimas, como a sus familias, les debemos todo el respeto, toda la gratitud y nuestra inquebrantable determinación", apostilló Felipe VI. Asimismo, se referió al Bréxit, "decisión que, aunque nos pueda pesar, respetamos plenamente". Por último, destacó "la solidez y la fluidez de los vínculos entre nuestros ciudadanos, quizás de los más intensos en Europa y un buen indicador del enorme impulso que han recibido nuestras relaciones bilaterales en las tres últimas décadas" por "los cientos de miles los ciudadanos británicos y españoles que residen en nuestros respectivos países; y muchos millones los turistas británicos que visitan España cada año. No cabe duda de que nuestros ciudadanos encarnan de forma inmejorable lo más fuerte que nos une: nuestros afectos, nuestros vínculos personales"."Estoy seguro de que el Reino Unido y el Reino de España, con el bagaje de esos sólidos lazos, con el deseo de construir un futuro mejor de bienestar y progreso para nuestros ciudadanos, seguiremos trabajando y avanzando en la amistad profunda y leal que hemos sabido forjar juntos. Porque, como dijo mi padre el Rey Juan Carlos I en esta misma Cámara, somos dos naciones a las que todo nos llama a la comprensión, el apoyo y el afecto”, concluyó el Rey.