UC, socio de un proyecto europeo para mejorar la protección de personas en eventos masivos frente al terrorismo

La Universidad de Cantabria (UC), a través del Grupo para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Seguridad contra Incendios (GIDAI), junto con otros 15 socios de ocho países europeos forma parte del proyecto LETS CROWD, financiado dentro de la convocatoria de Seguridad de H2020 de la Unión Europea, cuyo propósito es mejorar la protección de las personas que participan en eventos y actividades de masiva concurrencia frente a actuaciones criminales o terroristas.

Según ha informado hoy la UC en un comunicado, la reunión de arranque del proyecto tuvo lugar a principios de mayo en las instalaciones centrales de la empresa ETRA, líder del proyecto.

Law Enforcement agencies human factor methods and Toolkit for the Security and protection of CROWDs in mass gatherings (LETS CROWD) es un proyecto financiado por la Comisión Europea con una ayuda cercana a los tres millones de euros (2.919.000 euros) y con una duración de 30 meses.

En Europa, se han sufrido en los últimos años numerosas acciones criminales y atentados terroristas durante eventos públicos, tal y como ocurrió en días pasados en Mánchester, que han tenido un gran impacto, tanto en la propia población como en la sociedad en su conjunto.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad se enfrentan a esta nueva situación, que es considerada como una prioridad por la Unión Europea y que implica una multitud de retos de carácter heterogéneo.

Se considera determinante disuadir, prevenir, proteger, perseguir y responder efectivamente a estas acciones criminales y terroristas a fin de alcanzar la mayor protección posible de las personas que participan masivamente en un determinado espacio donde estos eventos de gran interés público tienen lugar, incrementando el nivel de seguridad, al tiempo que se logra el suficiente equilibrio con la protección de los derechos y la privacidad de los ciudadanos europeos.

Por estas razones, desde la Comisión, se ha puesto el foco sobre el interés de investigar nuevas metodologías y herramientas para las actividades estratégicas y operativas, incluyendo una intensa cooperación trasnacional, el intercambio de información de inteligencia y la planificación de soluciones para estas cuestiones, donde el factor humano es un aspecto decisivo.

LETS CROWD se propone, así, afrontar los retos para una efectiva implementación del Modelo de Seguridad Europeo (ESM) respecto a esta temática.

Para ello, el proyecto pondrá a disposición de las entidades relacionadas con la toma de decisiones a nivel político y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, una metodología dinámica para evaluación de riesgos orientada a la protección de las personas en eventos de masiva concurrencia; un conjunto de herramientas para la toma de decisiones a nivel político; un conjunto de herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías para las fuerzas de Seguridad, incluyendo técnicas de simulación en tiempo real del comportamiento de muchedumbres, inteligencia semántica aplicada a redes sociales o nuevas técnicas de tratamiento de imágenes.

El impacto de LETS CROWD será evaluado a través de demostraciones prácticas que implican la participación de siete fuerzas de seguridad de diferentes países de la Unión Europea, junto con otros servicios de emergencia.

Desde hace más de 20 años, el GIDAI realiza actividades de investigación en el campo de la seguridad, con una línea específica relacionada con el análisis de la conducta humana durante situaciones de emergencia, destacando el desarrollo de innovadoras herramientas computacionales plasmadas en numerosos artículos científicos y que algunas de ellas vienen aplicándose a nivel internacional.

Esto ha sido posible gracias a que en la UC se han desarrollado múltiples proyectos bajo convocatorias públicas y contratos relativos a esta temática. Asimismo, se cuenta con un conjunto de equipamiento en el laboratorio de análisis conductual que permite tomar datos tanto en condiciones de ensayos controlados, como en simulacros relacionados en condiciones de uso final.