Zoido sobre el "chantaje" de Puigdemont y el posible control de los Mossos: "Se tomarán todas las medidas"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha referido al "chantaje" que supone la declaración de independencia que plantea la Generalitat de Cataluña, una estrategia que ha evitado definir como golpe de Estado, pero ante la que el Gobierno piensa tomar "todas las medidas" que sean necesarias, dejando abierto incluso la posibilidad de tomar el control de los Mossos d'Esquadra.

La referencia la ha realizado el ministro en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado sobre si comparte la opinión de otros compañeros del Consejo de Ministros a la hora de definir la estrategia del presidente catalán, Carles Puigdemont, como golpe de Estado. "Yo dije ya ayer que es un chantaje", ha sostenido ante las reiteradas preguntas.

Zoido ha recordado que las asociaciones de jueces se han mostrado muy críticas por unos planes que, ha subrayado, no han encontrado "ningún apoyo internacional". "Lo han acelerado porque cuando les interesa no hacen caso ni al Consell que tienen en Cataluña", ha añadido antes de enfatizar: "No vamos a consentir en modo alguno ese chantaje".

En ese momento, ha sido preguntado directamente si entre los planes del Ministerio del Interior se incluye tomar el control de los Mossos, la policía autonómica catalana, si fuera esto necesario. Su respuesta ha sido: "No le quepa la menor duda de que el Estado, el Gobierno de la Nación, tomará todas las medidas que tenga que tomar. No le quepa la menor duda".

NO HABRÁ CONCESIONES A ETA

Durante la entrevista, Zoido se ha referido también al "paripé" del anuncio de entrega de armas de ETA en Bayona (Francia), descartando que el Gobierno se ha comprometido con el acercamiento de presos.

"Rajoy no se ha comprometido en nada en absoluto con ETA, se lo puedo asegurar; el presidente Rajoy no ha vinculado con nada el apoyo a los presupuestos", ha defendido antes de añadir que "no habrá ninguna concesión hasta que no entreguen definitivamente todas las armas, se disuelvan, pidan perdón y salden las deudas".

Zoido ha insistido en que el actual Gobierno combatirá el terrorismo "como se ha venido haciendo", aludiendo a las recientes detenciones de etarras en México y otros países. En este punto, ha sido preguntado por qué el CNI no ha detenido al histórico miembro de ETA 'Josu Ternera', a lo que ha respondido de forma breve: "Pues porque no lo ha podido detener".