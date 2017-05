Ayuntamiento de Murcia aprobará un Plan Social y Urbano de recuperación de los cabezos del Collado y de La Cruz

Etiquetas

Contempla actuaciones regeneración y acciones sociales ante situación salubridad y alto porcentaje de personas en riesgo exclusión

El Ayuntamiento de Murcia aprobará previsiblemente en el Pleno de mayo, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, un Plan Social y Urbano en los cabezos del Collado y de La Cruz en Cabezo de Torres, a fin de regenerar la zona, resolver los problemas sociales y de accesibilidad y obtener de 8 a 9.000 metros cuadrados de zonas verdes, "que ahora incluso están tomadas por viviendas".

Así se puso de manifiesto la semana pasada en la Comisión de Urbanismo, donde estas formaciones votaron a favor de la aprobación del Plan Especial PH-CT1, y que fue criticado por Ahora Murcia al considerar que "perjudicará gravemente a cientos de familias".

En rueda de prensa el alcalde pedáneo de Cabezo de Torres, Francisco Viudes, acompañado de la vocal de la Junta Municipal, Marisol Meseguer, ha sostenido que la aprobación de este proyecto de intervención es un paso "imprescindible" para la recuperación de la zona, "altamente degradad a nivel social y urbano", y en la que primará una actuación social con un total de 27 actuaciones en materia de escolarización, alfabetización, empleo, sanidad, familia o vivienda.

Y es que, han acentuado, por su parte, los concejales de PSOE y Cs, Enrique Ayuso y Carlos Peñafiel, respectivamente, "se trata de zonas con un alto porcentaje de personas en riesgo de exclusión social que necesitan un apoyo de las administraciones para poder mejorar su calidad de vida y abandonar la precariedad".

En este sentido, Ayuso ha apuntado que la tasa media de abandono escolar se encuentra situada en el 45 por ciento en la pedanía murciana, llegando incluso al 85 por ciento en estas zonas; así como que más del 65 por ciento de las familias que viven en ambos barrios se encuentran con todos sus miembros en paro, destacando, además, el alto porcentaje de población inmigrante, "que hay que saber integrar".

Tras lo que han celebrado que la Junta Municipal de Cabezo de Torres, dirigida por los grupos PSOE, Ciudadanos y el apoyo de Ahora Murcia, haya logrado "desatascar" un Plan, que no gustaba y llevaba parado desde 2008.

Además de dar solución a una situación "enquistada y con visos de no tener retorno", ha acentuado el alcalde pedáneo, "consiguiendo la aprobación de este programa de intervención que contará con un trabajador social, un educador social y un auxiliar administrativo, además de una dotación presupuestaria de 90.000 euros para 2018".

Entre las prioridades y exigencias a las que han aludido, se encuentran que los propietarios no tengan que asumir los gastos de las obras de urbanización, que no se expropien viviendas ni partes para las alineaciones de viales, que el Plan se ejecute en su totalidad, que se incluyan ayudas públicas para las viviendas que no reúnan las condiciones de habitabilidad o que se eliminen las barreras arquitectónicas de viviendas y calles.

Otra de las prioridades es que antes de poner en marcha este Plan Especial Residencial (PH-CT1), tal y como se recoge en las numerosas alegaciones exigidas por la Junta de Cabezo de Torres con las aportaciones vecinales, se ejecuten las actuaciones de carácter social.

Pues la situación de salubridad, seguridad y vivienda es "dramática", ya que los servicios de Emergencias o limpieza no pueden acceder a la zona, lo que acentúa la suciedad de la zona y el peligro, por ejemplo, ante incendios, "aunque es solucionable", ha hecho hincapié Francisco Viudes.

En definitiva, exigen que el plan se ejecute, se dote de los recursos necesarios y que el Ayuntamiento de Murcia y el resto de administraciones pongan a disposición de los vecinos ayudas para rehabilitar sus viviendas, además de zonas verdes y equipamientos comunes aún por desarrollar "y que contribuirían a mejorar notablemente la zona".

Sobre las críticas de Ahora Murcia, han querido dejar claro que "hemos minimizado al máximo los efectos del plan, ya no hablamos de 300 vecinos con dificultades, ya que el número de casas a actuar sería de entre 12 y 14", además "no habrá expropiaciones y serán los propietarios los que elijan cuándo realizar las obras ante las nuevas alineaciones, que facilitarán el tránsito de vehículos por la zona y no significan pérdida de volumen de edificación, ya que lo ganarán en altura".

"No podemos esperar diez años a que los vecinos no tengan viviendas dignas, no tengan empleo... no tengan nada", ha declarado Viudes, "hemos intentando, desde la negociación, utilizar un plan que creemos era mejorable, y se ha mejorado, para lo que hacía falta un plan social integral, que se llevó a Pleno, con la abstención de Ahora Murcia, no su voto en contra".

Se trata de reordenar la zona porque "nos encontramos con vecinos que habían ganado espacio a la calle, incrementando la fachada en la vía pública o con gente que había puesto una reja en la misma; no podemos estar así en pleno Siglo XXI", ha resaltado el concejal de Ciudadanos.

Aquí lo conseguido ha sido trazar un plano de cómo deberían estar las calles, de tal forma que "cuando un vecino solicite una licencia para renovar su vivienda, tendrá que adecuar su fachada y calle a lo que dice el Plan". Y aunque "es posible que alguna calle se quede como está en los próximos 15 o 30 años", podrán, por fin, hacer uso de los servicios básicos del Ayuntamiento y de Emergencias.

Además el Plan cuenta con dos unidades de actuación más, la construcción de unos 20 dúplex en la ladera, ganándose unos 8.000 m2 de zonas verdes, y un proyecto social con 27 actuaciones. "Se trata de un gran logro de negociación".