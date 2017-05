Azpiazu afirma que "se abre una posibilidad" para lograr la transferencia de la Seguridad Social

Etiquetas

Dice que "no ha habido ni trampas ni nada raro" en el acuerdo del Cupo y que "se ha hecho como se debía hacer"

El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha asegurado este jueves que "se abre una posibilidad" para lograr la transferencia de la gestión de la Seguridad Social y que hay que "aprovechar esa oportunidad". Además, ha insistido en que el acuerdo sobre el Cupo alcanzado por los Ejecutivos central y vasco ha sido "muy importante" y que, para lograrlo, "no ha habido ni trampas ni nada raro", ya que "se ha hecho como se debía hacer".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Azpiazu ha asegurado que lograr la transferencia de la gestión de la Seguridad Social para Euskadi sería una "muy buena noticia", y que "ahora se abre una posibilidad" y hay que "aprovechar esa oportunidad".

"Parecía que no había nada que hacer con la Seguridad Social, que no había posibilidades. Está en el Estatuto y debería ser nuestra competencia desde hace años. Parece que ya han empezado. No sé, pero creo que en nuestro Gobierno ya ha comenzado Josu Erkoreka a mantener contactos para hablar con Soraya Sáenz de Santamaría, y ése es el camino. A ver hasta dónde llegamos", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que el hecho de tener la competencia de la Seguridad Social en Euskadi "siempre va a ser bueno", porque, según ha dicho, "tendremos la posibilidad de hacer nuestras gestiones y eso es muy bueno para nuestros ciudadanos". "Parece que se ha medio abierto una puerta y a ver si es posible entra por ella", ha añadido.

También ha destacado que el acuerdo sobre el Cupo se ha basado en la Ley y "en los números de los presupuestos", que las cuentas las han realizado los técnicos de ambos Gobiernos, y que "no ha sido una cosa de los políticos que se ha hecho detrás de una puerta".

"Se ha hecho con todas las luces, con todos los números, y lo han hecho los técnicos, tanto de Madrid como del Gobierno vasco. No ha habido ni trampas ni nada raro. Los que han hecho los cálculos son los que saben hacerlos. Algunos pensarán que no están bien hechos, que hay muchas trampas, pero se han hecho como se debían hacer", ha reiterado.

Asimismo, ha afirmado que "habrá mucha gente que piense" que el Gobierno central "nos ha dado algo", y ha asegurado que "eso no es así", ya que, según ha dicho, "si los cálculos se hubieran hecho hace seis años, no habría habido diferencia".

"Hace seis años se modificó el Modelo de Financiación de Régimen Común, y existe una disposición de la Ley del Cupo que dice que, si sucede eso, se debe hacer un cambio para hacer otra estimación de los datos, pero entonces no se hizo, y, si se hubiera hecho, no habría habido diferencia. Entonces no se hizo y se ha hecho ahora, y hemos hecho los cálculos y han salido 1.400 millones de euros a nuestro favor, pero eso no significa que nos hayan dado 1.400 millones de euros", ha explicado.

Además, ha considerado que, gracias al acuerdo logrado en la cuestión del Cupo, "se han normalizado las relaciones financieras y políticas" entre los Gobiernos central y vasco, y ha asegurado que "eso es lo más importante, que haya relaciones políticas y financieras normales entre Madrid y Euskadi".

Asimismo, ha destacado que, tanto el acuerdo del Cupo como el logrado por el PNV con el PP en materia presupuestaria "son buenos acuerdos", aunque ha insistido en que "no hay que mezclar las cosas".

"Por un lado, está el acuerdo del Cupo, que es nuestra responsabilidad, del Gobierno, y por otro, el otro acuerdo. Se pueden mezclar o no, pero la responsabilidad de este acuerdo la tenemos nosotros, se lograra el otro acuerdo o no. Si no se hubiera alcanzado el otro acuerdo, habría sido más difícil porque se requiere voluntad para moverse, pero, aún así, hay que separar una cosa de la otra", ha indicado.

REFORMA FISCAL

Por otro lado, el consejero de Hacienda y Economía ha indicado que las Diputaciones ya han concluido el estudio de los resultados de la última reforma fiscal y que ahora "están pensando qué modificaciones se pueden hacer o no de cara al futuro".

De esta forma, ha apostado por una reforma fiscal que se lleve a cabo "con toda la tranquilidad", y que, al igual que las Diputaciones, el Gobierno vasco también llevará sus propuestas al Órgano de Coordinación Tributaria, "para hablarlas con las Diputaciones", y que el acuerdo que se alcance se traslade para su debate a las Juntas Generales de cada territorio.

De esta manera, ha asegurado que el Gobierno vasco defenderá que los impuestos sean, por un lado, "para sacar adelante nuestras políticas y compromisos políticos" y, por otro, "para impulsar la economía y la competitividad y así crear empleo". "Nosotros llevaremos nuestras propuestas teniendo en cuenta esas dos vías. Hablaremos con las Diputaciones y, luego, serán las Juntas Generales las que lo aprueben o no", ha concluido.