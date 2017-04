MADRID. LA COMISIÓN SOBRE EL SOBRECOSTE DE CONSERVACIÓN DE CALLE 30 QUIERE QUE GALLARDÓN SEA EL PRIMERO EN COMPARECER

Etiquetas

La comisión no permanente de investigación sobre el sobrecoste que ha supuesto para el Ayuntamiento la gestión de la conservación de la Calle 30 mediante una empresa mixta acordó en su sesión constitutiva pedir la comparecencia del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón como primer interviniente, para la próxima sesión de la misma.Con los votos a favor de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP, la comisión aprobó pedir la comparecencia de 43 personas, en una lista encabezada por Gallardón, seguido por su vicealcalde Manuel Cobo. No obstante, a Cobo se baraja llamarle para la primera o la segunda sesión, mientras que Gallardón comparecería en la primera.Para la primera sesión se sopesa llamar también al director de las obras de la M-30 y delegado del Área de Infraestructuras en el Gobierno de Gallardón, Manuel Mellis; a dos representantes de Emesa, que firmó el contrato de constitución de la empresa mixta entre este socio privado y el Ayuntamiento, Marcelino Fernández Verdes e Iñigo Meirás; al coordinador de Ecologistas en Acción Francisco Segura, que denunció el impacto medioamiental de las obras; y al presidente de la asociación de vecinos Nudo Sur, Ángel Lomas.La comisión llamará también a explicar los hechos a otros exconcejales de gobiernos del PP como Pilar Martínez López, Juan Bravo y Diego Sanjuanbenito; y a varios representantes de la empresa Madrid Calle 30, entre otros expertos y testigosEn la sesión constitutiva, el actual delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato; el portavoz del PSOE en sustitución de Mercedes González, Ramón Silva; y el de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, denunciaron que en Madrid Calle 30 el requisito fuera un beneficio del 7,3% para Emesa y que el Ayuntamiento cargara con todos los riesgos, de forma que el coste supone 65 millones al año a las arcas municipales hasta 2040, de los cuales se han pagado ya 540 pero faltan 1.200, incluiso un sobrecoste de las obras que pasó de los menos de 2.000 inicialmente previstos a más de 3.500.El portavoz del PP, Íñigo Hernández de Luna, denunció, en cambio, que el llamar a declarar a Gallardón antes que estudiar informes técnicos demuestra que el verdadero interés de la comisión es hacer una “causa general” o “cacería política” contra los gobiernos del PP, y se declaró orgulloso de la obra de la M-30 que ha cambiado Madrid.Sánchez Mato le contestó a la salida de la comisión que conviene estudiar el modelo de gestión, dado que el mixto ha supuesto un despilfarro, y que, como en otras administraciones del PP los sobrecostes han escondido casos de corrupción, hay que aclarar si ocurrió lo mismo en la conservación de la M-30. Redondo discrepó de Mato en que el modelo mixto no es necesariamente peor, sino que en este caso la gestión ha sido desastrosa.