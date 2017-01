EL GOBIERNO CONFÍA EN CERRAR UN ACUERDO ESTA SEMANA PARA DAR UNA SOLUCIÓN A LAS ‘CLÁUSULAS SUELO’

Etiquetas

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, confió hoy en que el Gobierno cierre esta misma semana un acuerdo parlamentario que permita ofrecer una solución a los afectados por las ‘cláusulas suelo’ de los créditos hipotecarios.En declaraciones a la prensa, Garrido señaló que el Gobierno trabaja con la hipótesis de llegar a un acuerdo, principalmente con el PSOE, y que el próximo Consejo de Ministros pueda aprobar un real decreto sobre la devolución de las cantidades indebidamente cobradas a los clientes.“En eso estamos. Estamos buscando un consenso y no podemos olvidar que no tenemos mayoría en el Parlamento y estamos hablando con los partidos y a todos nos preocupa el tema de las cláusulas suelo”, indicó Garrido.En este sentido, reconoció que todos los partidos están de acuerdo en los puntos fundamentales, como son el acortamiento de plazos para alcanzar una solución, que no sea costoso para los consumidores y que sea de obligado cumplimiento para los bancos. Según dijo, en este momento “estamos tratando de unificar un texto y creo y espero que así sea”, al tiempo que explicó que el retraso en la aprobación de este instrumento se debe a la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios.