MADRID. EDUCACIÓN DICE QUE "EL SUELDO DE LOS DOCENTES SÍ INFLUYE EN LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS", PERO SU RATIO POR AULA NO TANTO

Etiquetas

El director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad de Madrid, Ismael Sanz, afirmó este viernes que “el salario de los docentes sí influye en los resultados de los alumnos”, y sostuvo que la calidad del docente “es más importante, por ejemplo, que el número de estudiantes por aula”.Sanz realizó estas declaraciones durante un encuentro informativo sobre educación organizado por la Universidad Camilo José Cela, donde se analizó el éxito de países asiáticos como Singapur, Japón, Corea o China, que copan los primeros puestos en los informes PISA.Sanz rebatió tres de los mitos que, a su juicio, se creen “decisivos en el rendimiento académico pero que no lo son”. El primero es el de la renta per cápita, ya que estos países tienen sus resultados por encima de lo que cabría esperar por su renta, afirmó. El segundo tiene que ver con que calidad y equidad “no son compatibles” y el tercero es el de “que cuanto más dinero por alumno se invierta, mejor”. Según Sanz, los países asiáticos han demostrado que estos factores no son decisivos en la excelencia académica. “A pesar del notable éxito educativo de estos países, hay un dato que no va acorde con estos niveles de excelencia”, recalcó. “El bienestar escolar de los estudiantes asiáticos, también medido por PISA, es más bajo que la mayoría de países de la OCDE. Un dato en el que España sí saca buena nota”, concluyó.Sin embargo, afirmó este viernes que “el salario de los docentes sí influye en los resultados de los alumnos” y sostuvo que la calidad del docente “es más importante, por ejemplo, que el número de estudiantes por aula”.