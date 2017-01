EDUCADORES INFANTILES ESPAÑOLES IMPARTIRÁN CURSOS SOBRE EDUCACIÓN PARA LA PAZ A MAESTROS EN PALESTINA

Etiquetas

La oficina de Unicef en Palestina ha elegido a la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) para que la entidad española imparta varios talleres sobre educación para la paz dirigidos a maestros en Jerusalén.Estos cursos están previstos a finales del mes de marzo, coincidiendo con el lanzamiento del programa en idioma árabe, que se sumará a las versiones en español, inglés y bosnio.Según Selena Bajraktarevic, representante de la oficina de Unicef en Palestina, la elección de esta entidad española se debe a su experiencia en Bosnia Herzegovina, donde en 2012 formó a cerca de 300 docentes.El programa ofrece actividades de aula para niños de 2 a 12 años de edad (Infantil y Primaria) diseñadas para formar en 42 valores relacionados con la paz, seleccionados a partir de un estudio realizado en más de veinte países.Juan Sánchez Muliterno, presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, “la cultura de la paz y el rechazo a la violencia como forma de relacionarnos con los demás tienen que promoverse cuando la persona forma su personalidad, no después”.“Por eso, nuestro objetivo es que niños y niñas se impregnen de los valores de la paz para que estos condicionen sus actuaciones en el futuro y generen un clima propenso a la convivencia”.Palestina ocupa el puesto 148 de 163 en el Índice de Paz Global que realiza el Institute for Economics and Peace mediante el análisis de parámetros como la militarización, la sociedad, la seguridad y los conflictos domésticos e internacionales. “Estamos más expuestos que nunca a la violencia cotidiana en forma de guerras crueles, atentados terroristas, violencia de género, acoso escolar… Sin duda, estos males que vemos en directo por televisión afectan al desarrollo de la infancia. Solo la educación puede generar medidas preventivas a largo plazo”, concluyó el presidente.