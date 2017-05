Junta indica que "asume" pero "no comparte" el fallo del TS a favor de los centros de educación diferenciada

Etiquetas

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha indicado, a tenor de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha fallado a favor de los nueve centros de educación diferenciada por sexo existentes en Andalucía, reconociendo su derecho a concierto, que "se va a asumir" pese a "que no se comparte en absoluto".

Así lo ha expresado Sánchez Rubio a los medios de comunicación durante la inauguración del X Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, que ha tenido lugar este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

La consejera ha reseñado que desde la Junta "se va a seguir manteniendo la postura" de no beneficiar a la educación diferenciada, lo que "no significa que desde el Gobierno andaluz no se vaya cumplir con lo dictado por la sentencia".

"Se va a seguir manteniendo porque se cree en que uno de los temas fundamentales, precisamente, para evitar situaciones de violencia es trabajar en igualdad, y para trabajar en igualdad la coeducación es uno de los elementos más importantes", ha explicado Sánchez Rubio.

En este sentido, ha apuntado que desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales "se tiene que ser claros y contundentes con este tema", ya que "se tiene la certeza de que lo mejor para la convivencia entre los hombres y las mujeres es partir desde la convivencia entre los niños y las niñas desde las más tempranas edades".