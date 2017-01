STEC pedirá a la Consejería de Educación que "rompa" con la tasa de reposición del profesorado

Etiquetas

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) pedirá esta tarde al consejero de Educación, Ramón Ruiz, que "rompa" con la tasa de reposición del profesorado y lo haga "de manera inmediata" para poder renegociar al alza la oferta de empleo público docente del 2017 en Cantabria.

Según el sindicato, el acuerdo de la Conferencia de Presidentes la semana pasada sobre la tasa de reposición tiene "la suficiente ambigüedad" como para dar "un paso al frente" y tomar esta decisión, puesto que otros años, en enero, se conocía la tasa de reposición, pero ahora, a estas alturas, "no sabemos nada". "Se está jugando con el empleo de mucha gente y es muy poco serio".

Así lo han manifestado hoy en rueda de prensa los representantes del STEC Jesús Aguayo e Ildefonso Vázquez, quienes han avanzado esta postura que defenderá el sindicato en la Mesa Técnica de la Junta de Personal Docente que se celebrará esta tarde, en la que reclamarán que se termine "con la ambigüedad" y se conozca la tasa de reposición en una de las comunidades con mayor tasa de interinos, concretamente, un tercio de los profesores.

Vázquez ha explicado que si se aplica la tasa de reposición del 100%, como el año pasado, se cubrirían 187 plazas del Cuerpo de Maestros. Pero aún no se sabe "nada" de si se mantendrá esta tasa o, como se filtró, había un principio de acuerdo de eliminación de las tasas.

Ante las conclusiones "ambiguas y decepcionantes" de la Conferencia de Presidentes, STEC exigirá hoy a Ruiz que "aclare" si la tasa de reposición será este año del 100%, si hay posibilidad de modificarla al alza y, en este caso, cuánto y en qué plazos. Todo ello para "acabar con la incertidumbre del profesorado interino".

INCLUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

Por otra parte, STEC también ha denunciado que no se está cumpliendo "al cien por cien" el acuerdo sindical firmado en junio de 2016 en lo que se refiere a las ratios en los centros de Educación Infantil y Primaria, puesto que 32 aulas superan los 25 alumnos, y a los horarios lectivos del profesorado de Secundaria, ya que unos mil docentes siguen sin reducción del horario lectivo.

Una denuncia que hace el sindicato ahora que acaba de tener acceso a las estadísticas de matrícula de Educación Infantil y Primaria del curso 2016-2017 y que se basa en el análisis "riguroso y objetivo" de las mismas, ha dicho.

Aguayo ha admitido que no sería "justo" no reconocer que se han producido "avances significativos" en la mejora de las ratios puesto que en cuatro años se ha pasado de tener 146 aulas de Infantil y Primaria con más de 25 alumnos a tener, en este curso, 53.

El "problema" es que no se ha cumplido el acuerdo firmado por la Consejería, que establece que este curso no puede haber ningún aula de Infantil ni de Primero, Segundo y Tercero de Primaria por encima de los 25 alumnos; y para el curso 2017-18 no deberá haber ninguna pasada de ratio tampoco en cuarto, quinto y sexto, es decir, en toda la Primaria.

Este acuerdo no se ha cumplido, según el sindicato, porque todavía hay cinco unidades de Infantil y 27 de primero a tercero de Primaria por encima de la ratio pactada. Por consiguiente, hay en total 32 grupos en los que no se ha respetado lo acordado y STEC no puede "admitir 32 excepciones".

Por ello, ha emplazado al consejero a que cumpla "al cien por cien lo pactado" para el curso próximo y lo exige en este momento puesto que "pronto se empezará a hablar de arreglo escolar y plantillas docentes".

Además, STEC ha recordado que el acuerdo de junio de 2016 establecía una reducción progresiva de los horarios lectivos del profesorado de Secundaria, de tal manera que la totalidad tuviese en el curso 2017-18 la misma carga lectiva que antes de los recortes del año 2012.

Según Aguayo, la reducción de una hora lectiva solo se ha cumplido con dos tercios del profesorado, de forma que un millar de docentes siguen sin este "beneficio" que antes de 2012 suponía 18 horas lectivas del total de 37,5 semanales.

Por ello, el sindicato también ha exigido a Ruiz a que tome "las medidas necesarias en la planificación de las plantillas docentes para que el curso próximo el cien por cien del profesorado de Secundaria vea reducido sus horarios a lo que se pactó en el acuerdo de junio pasado".

"Para el STEC es fundamental que se sea riguroso en la negociación de los acuerdos, pero es más importante aún que se sea igual o más de riguroso en su aplicación y estricto cumplimiento. Y esto es lo que le estamos exigiendo al consejero", ha concluido.