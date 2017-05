(AVANCE) LOS EXPERTOS DEMUESTRAN LA RELACIÓN ENTRE EL ‘CASTOR’ Y LOS TERREMOTOS

Etiquetas

- La instalación no se volverá a poner en marcha pero no se desmantelará todavía. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este miércoles que los expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard han demostrado la vinculación entre los terremotos y la actividad del almacén ‘Castor’, por lo que no se volverá a poner en marcha, aunque descartó proceder ya a su desmantelamiento, porque su situación es estable.En unas declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados previas a la rueda de prensa convocada en el Ministerio para presentar el informe, Nadal afirmó, sobre el desmantelamiento, que “cuando se pueda hacer se hará”.Además, destacó que los informes han concluido también que fue correcta la decisión de dejar de inyectar gas en el almacén, así como que los estudios previos y posteriores a los terremotos cumplieron la normativa.Los expertos estadounidenses recomiendan incrementar la exigencia legal de los informes para que sean más efectivos, incorporando una perspectiva tridimensional que reúna estudios geológicos, sismológicos y de ingeniería.