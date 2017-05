UNIVERSIDAD. LOS CURSOS DE VERANO DE LA REY JUAN CARLOS ESTRENARÁN SEDE EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

Etiquetas

La 18 edición de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se celebrará del 26 de junio al 7 de junio en los campus de Aranjuez, Madrid, Móstoles y, por primera vez, en la Universidad de Harvard (EEUU).Según la URJC, su propósito es analizar los distintos ámbitos de la sociedad que se han visto afectados por la crisis global, desde una mirada económica, sanitaria y social. La programación contempla 23 cursos y dos talleres prácticos, que condensarán múltiples disciplinas jurídicas, económicas, sociales, científicas y culturales. A la cita asistirán más de 400 personalidades de máxima actualidad y especialistas en distintas áreas, como John Elliott, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1996; Albert Boadella, director de Teatro; Jaime Abello, director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano; David Kennedy, director del Institute for Global Law and Policy at Harvard Law School; Casimiro García Abadillo, director de El Independiente; Ignacio Escolar, director de eldiario.es, o Javier Nart, Parlamentario europeo, entre muchos otros. Entre las novedades de este año, el Harvard Law School acogerá un curso sobre innovación en políticas sanitarias, que ofrecerá la posibilidad de conocer algunas experiencias llevadas a cabo en Estados Unidos y compartir conocimientos con destacados profesores de esta y otras universidades americanas. Asimismo, la escuela de Derecho de esta prestigiosa universidad impartirá un curso sobre cuestiones y retos relevantes en fiscalidad.Otro de los cursos programados versará sobre un tema de máxima actualidad como es la seguridad informática o ciberseguridad, a fin de revisar las últimas tendencias para acortar el tiempo de detección de ataques sofisticados y acelerar la respuesta. Habrá un curso centrado en la descolonización del Sahara Occidental y otro sobre la situación del VIH en España, uno de los países de Europa con mayor número de nuevas infecciones.Por último, la edición de este año dedicará un destacado papel a la figura de Gabriel García Márquez y a su novela ‘Cien años de soledad’, que en junio de 2017 celebra el cincuenta aniversario de su primera edición.