Un estudio de un profesor de la US sobre el modelo de negocio de Zara obtiene un premio internacional

Un estudio del profesor de la Universidad de Sevilla (US) José Antonio Domínguez Machuca sobre el modelo de negocio de Zara ha obtenido un premio internacional por ser uno de los casos con más impacto internacional después de que docentes de más de 150 universidades de todo el mundo lo hayan utilizado en asignaturas relacionadas con administración de empresas.

En concreto, Domínguez Machuca, en colaboración con los profesores Kasra Ferdows (Georgetown University) y Mike Lewis (Warwick University) ha realizado un nuevo estudio de caso sobre el modelo de negocio de Zara. El primer caso de estudio, 'Zara', que publicaron en 2003, ya obtuvo dos premios internacionales. Junto con este segundo estudio, 'Zara: The world's largest fashion retailer', publicado en 2015, se ha convertido en uno de los casos con más impacto internacional.

Este hito ha sido reconocido con el premio Winner of the Production and Operations Management category award in The Case Centre Awards 2017, entregado en la Universidad de Sevilla por el director de The Case Centre.

Para Domínguez Machuca, al que fascina el modelo de negocio de Zara, uno de los aspectos más importantes de este tipo de investigación es "el poder transferirlo a la sociedad y compartirlo con universidades de todo el mundo. Creemos firmemente en una investigación que conlleve una transferencia de conocimientos al tejido social, aunque también lo hacemos, no solo limitarnos a escribir artículos".

Este investigador de la US explica que una de las razones que le llevaron a escribir, junto a sus coautores, el segundo caso de estudio 'Zara: The world's largest fashion retailer' fue que desde la publicación del primero en 2003 y durante la última década, a pesar de su mayor tamaño y el alcance global de sus operaciones, Zara ha desafiado las predicciones de los que sugerían que había alcanzado el límite de su modelo de negocio.

Y es que en 2015 Zara seguía siendo un punto de referencia por su velocidad, agilidad y flexibilidad, entregando la ropa de moda más actual a sus más de 1.900 tiendas --ubicadas en 88 países en todo el mundo-- en sólo 15 días después de su diseño.

El resultado de la investigación, en forma de caso, se puede utilizar en cursos a nivel de grados, máster y formación de ejecutivos en distintas materias de Administración y Organización de empresas.

Por el reconocimiento de su impacto excepcional a nivel internacional, 'Zara: The world's largest fashion retailer' ha recibido la distinción. Según el Financial Times, estos premios son reconocidos mundialmente como los óscars en la práctica del método del caso. Se conceden anualmente a aquellos casos que han tenido un impacto excepcional a nivel internacional en cuanto a su adopción para la enseñanza de distintas ramas de la administración de empresas a nivel universitario y de formación de directivos.