Zoido dice que Gobierno y CCAA estuvieron a la altura y las convoca la próxima semana para evaluar protocolos

El PSOE le recuerda los recortes en conservación de carreteras y el ministro replica con "la herencia" socialista

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha señalado que el Gobierno y las comunidades autónomas estuvieron "a la altura" en cuanto a coordinación y respuesta durante el temporal de nieve que se produjo entre el 19 y 21 de enero, pero ha insistido en que las circunstancias ocurridas esos días no se podían prever.

Además, ha avanzado que a lo largo del mes de febrero se constituirá el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias que se aprobó durante la última conferencia de presidentes y ha avanzado que la próxima semana se ha convocado en el Ministerio del Interior una reunión con las comunidades autónomas "para empezar a trabajar y evaluar los protocolos" en materia de Protección Civil y Emergencias.

Zoido ha iniciado su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, a petición propia y del PSOE, pidiendo perdón a los ciudadanos que se quedaron atrapados, no pudieron viajar o que sufrieron cortes de electricidad como consecuencia de la nieve y, también, agradeciendo su trabajo a los dispositivos de emergencia desplegados y a los voluntarios que ayudaron en los sucesos.

Posteriormente, ha elaborado un discurso muy similar al de su homólogo de Fomento, Iñigo de la Serna, que compareció este lunes en la Cámara Baja sobre el mismo tema. Así, ha hablado de una actuación "eficaz y profesional" de los dispositivos de emergencia y de unas "circunstancias excepcionales" de índole natural que "no se podrían prever".

"NO SE PUEDE LUCHAR CONTRA LA NATURALEZA"

"Como dijo la portavoz de AEMET, no se puede luchar contra la naturaleza", ha argumentado Zoido en su intervención, en la que ha recordado la caída de hasta 20 torres de alta tensión y los accidentes de tráfico registrados en carreteras durante esos días.

Tras sus palabras, la oposición le ha recordado que no es la primera vez que se produce un temporal así en la zona y que las previsiones ya alertaban de fuertes nevadas. El portavoz de IU en esta comisión, Ricardo Sixto, ha recordado que en 2009 se produjo un temporal de características similares tras el cual el PP pidió la dimisión de la entonces ministra socialista de Fomento, Magdalena Álvarez.

La representante socialista Ana Botella, ha reprochado también que en el siglo XXI no se pueda actuar correctamente ante fenómenos meteorológicos y le ha echado en cara al ministro los recortes realizados en los últimos cinco años, de más de 195 millones de euros, en conservación de carreteras. Esta denuncia también ha sido mencionada el portavoz de Ciudadanos en esta materia, Luis Salvador.

Sobre este asunto, Zoido ha señalado que las cifras no son las que le gustarían pero que son las que hay consecuencia "de la herencia recibida en 2011" con el cambio de Gobierno. También ha achacado a este motivo la falta de efectivos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han denunciado Podemos y PSOE.

"HUBO CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES"

El ministro ha señalado que entiende que existan "diferencias políticas a la hora de analizar las actuaciones" y que este episodio se pueda usar como "arma arrojadiza para un Gobierno". Pero, a su juicio, no se pueden obviar las declaraciones de los meteorólogos y de los servicios técnicos asegurando que no se ha producido una nevada así en 30 años. "Con todo respeto, hubo circunstancias excepcionales, se quiera o no se quiera", ha señalado para insistir en que "eso es una verdad, lo diga quien lo quiera decir".

Lo que sí ha reconocido el titular de Interior, al igual de De la Serna, es la posibilidad de mejorar los protocolos de emergencia actuales de cara a "reducir más si cabe" en el futuro las consecuencias que este tipo de fenómenos tienen para los ciudadanos.

Desde el PP, la portavoz de Interior, María del Mar Blanco, ha recordado que parte de las incidencias del temporal se dieron en vías de competencia local o autonómica y ha destacado que no se han oído disculpas de más administraciones que de la central. "Además no están, ni se las espera", ha apuntado, para avalar la gestión del Gobierno y reconocer que la gestión de puede mejorar.