Bronca en un bar de Vizcaya por no servir café a dos policías de la Ertzaintza

Dos agentes de la Ertzaintza entraron la pasado 7 de enero a un bar de Markina, en Vizcaya, y pidieron un café. Los policías autonómicos iban uniformados, pero la encargada del negocio se negó a servirles la consumición argumentando que no iba a atender a "personas que porten armas".

La bronca se produjo a primera hora de la mañana, según ha publico el diario El Correo. Un hombre y una mujer pertenecientes a las últimas promociones de la policía autonómica, accedieron al local con la intención de tomar un café. Iban vestidos con el uniforme reglamentario y portaba su arma. Cuando pidieron lo que querían la responsable del local les contestó: "En esta cafetería no servimos a personas que porten armas".

Los agentes solicitaron la hoja de reclamaciones, pero la propietaria les respondía que no tenían. Acto seguido identificaron a la mujer y le abrieron una sanción por una falta de respeto a la autoridad, infracción incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Las sanciones son entre 100 y 600 euros.

En la hoja interna donde relatan lo sucedido, los agentes consideran que ir vestidos con el uniforme de la Ertzaintza "no debería ser causa de discriminación", sobre todo teniendo en cuenta que había "otros clientes" consumiendo en el interior del local en ese momento. En su declaración, los agentes también inciden en el hecho de que la camarera había servido a otras personas sólo "unos minutos antes" y que cuando les vio a ellos hizo "ademán de no querer" atenderles. Una actitud que "se prolongó sin necesidad alguna", ya que "no había nadie más en la barra".

Lainformacion.com se ha puesto en contacto con la propietaria del local de Markina que se negó a servir café a dos ertzainas. Afirma que "no sé ni me importa lo que ocurrió". Añade: "No tengo nada que decir".