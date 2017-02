Condenan a una clínica a pagar 315.000 € por inseminar a una mujer con semen equivocado

Etiquetas

El Instituto Canario de Infertilidad ha sido condenado a pagar 315.000 euros a una mujer que fue inseminada con semen que no era de su pareja, sino de un donante del que se desconoce su identidad.

Los hechos sucedieron en 2007 y, fruto de aquello, nacieron unos gemelos, niño y niña. La mujer se había sometido al tratamiento porque su marido, que antes de casarse se había sometido a una vasectomía, no podía tener hijos por vía natural. De modo que a ella le extrajeron óvulos y a él su esperma mediante una biopsia realizada por el urólogo.

Las investigaciones realizadas hasta el momento no han conseguido explicarse qué falló en el procedimiento para que la mujer recibiera un semen equivocado. Según el periódico que adelantó la noticia, Canarias 7, los niños no podrán saber quién es el padre, al menos por los datos de los que dispone el centro médico.

El marido se lo calló

La primera persona que se enteró del problema fue el marido. Una enfermera le indicó en privado que él no podía ser el padre, puesto que el RH de los niños era negativo y el de ambos padres, positivo. Él hombre, sin embargo, no tomó ninguna decisión al respecto.

No fue hasta que en 2009 el matrimonio entró en crisis y comenzó el proceso de divorcio cuando el padre alegó que los hijos no eran suyos y que, por tanto, no debía pagar la cuota de mantenimiento familiar. Ante la sorpresa de la progenitora, que no tenía ni idea de nada, las pruebas médicas confirmaron las alegaciones del padre. La madre se vio obligada a mantener ella sola a los hijos bajo la sospecha además de que había cometido adulterio.

Entonces decidió demandar al Instituto Canario de Infertilidad ante la Audencia de Las Palmas. Tras ser condenado, el centro médico recurrió al Supremo, pero su recurso no prosperó.

“Ha sido un proceso muy duro”, ha declarado a Canarias 7 la madre de los gemelos. Entre los motivos que esta mujer esgrimió ante la justicia para exigir la indemnización está la angustia que le produce no conocer quién es el verdadero padre biológico de sus hijos.

Agrega que “"solo se planteó ser madre porque contaba con el apoyo de su pareja, los niños siempre contarían con un padre. Ahora es la única progenitora obligada al cuidado de sus hijos". Y que "nunca accedió a ser inseminada por un tercero extraño. Su motivación para contratar el procedimiento de reproducción asistida no era ser madre pues ya tenía una hija de una anterior relación, sino tener un hijo con su pareja sentimental", según ha difundido la cadena SER.

