Las mejores hipotecas de abril para pagar menos a la espera de que bajen los tipos

La guerra hipotecaria que mantienen los bancos convierte en esencial mirar bien todas las ofertas del mercado si estamos pensando en comprar una casa o cambiar de hipoteca en estos momentos. Abril se acerca a ser el mes en el que las cuotas hipotecarias van a bajar después de 27 meses al alza en las revisiones anuales y eso mueve el avispero de las ofertas convirtiendo a las hipotecas mixtas o fijas en estrellas frente a las de tipo variable, que perdieron ser la opción principal.

El euríbor provisional en el mes de abril está a punto de cerrar y la media rondará el 3,7%. Por ahora no refleja el anuncio de baja de tipos de interés que, si no cambia, está prevista por el Banco Central Europeo (BCE) para el próximo mes de julio. Según se acerque la fecha y se conozca más la política monetaria de la institución presidida por Christine Lagarde los expertos creen que no se notará una bajada notable que afecte a la cuota hipotecaria de los hipotecados en España.

Mientras, hay que ver la senda a la baja que parece haber tomado el índice al que hacer referencia la mayoría de las hipotecas respecto a hace un año. Esto convierte a este abril en el mes en el que se rompa la tendencia de que todos los hipotecados tengan que pagar más por su hipoteca en la revisión anual. Diferente es el caso de los que están hipotecados con renovación semestral. Estos ya han notado bajadas desde hace tiempo.

¿Cuánto baja la hipoteca en abril?

En esta tendencia, quien tenga contratada una hipoteca a tipo variable de 150.000 euros a 30 años, con un tipo de interés de euríbor más diferencial del 0,99% y revisión anual, verá cómo la cuota de su hipoteca pasa de los 782,20 euros al mes, a los 775,91 euros. Esto significa que su cuota se reducirá unos 6 euros al mes o, lo que es lo mismo, casi 75 euros al año, según datos del comparador iAhorro. En el caso de que dicha hipoteca sea de 300.000 euros el abaratamiento sería mayor: desde los 1.564,40 euros al mes que pagaba hasta ahora, a los 1.551,81 euros al mes que pagará tras esta revisión. Esto es una bajada de 12,59 euros mensual o unos 150 euros anuales.

En las revisiones a seis meses, para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un tipo de interés de euríbor más 0,75% que se haya contratado en noviembre de 2023, se producirá un descenso de la cuota de 834,34 euros a 829,50 euros, lo que de forma anual supondrá una bajada de 474,48 euros (39,54 euros al mes).

Esto hace que las hipotecas variables afronten sus primeras bajadas, aunque sean mínimas (si la media de este abril de 3,7025% sigue por debajo de la de 2023 que alcanzó el 3,7565). En su detrimento, este mes acaba con más contrataciones de hipotecas tipo fijo y mixta, según datos del comparador Rastreator. En este contexto de guerra hipotecaria que se abre, en el que las entidades están abaratando el coste de sus hipotecas de cara a captar clientes, es posible encontrar hipotecas fijas con un interés por debajo del 3% (cuando el euríbor está cerrando abril con una media del 3,7%) y mixtas, con un TIN fijo para los primeros años del 2,25%. "Aun así, antes de contratar una hipoteca es primordial comparar todas las opciones que hay en el mercado para estudiar qué condiciones se ajustan más a cada usuario, ya que las bonificaciones o los tipos pueden variar notablemente la cuota dependiendo de cada perfil y el ahorro inicial que se disponga" recomienda el experto hipotecario de este comparador Sergio Carbajal.

Hasta que llegue la esperada bajada de tipos y el euríbor inicie el camino a la baja la foto fija que deja el mercado inmobiliario es la de intentar mejorar las hipotecas. Según los datos que maneja Rastreator, se ha incrementado mensualmente las operaciones de mejora (15%) para intentar paliar la situación actual del euríbor. Concretamente, el 84% de las mejoras se deben a la mejora de condiciones, el 11% a la ampliación de la hipoteca y el 5% a una refinanciación de la deuda.

Las mejores hipotecas mixtas

Las mejores hipotecas fijas

Las mejores hipotecas variables