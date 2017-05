El PSOE se juega su futuro en unas primarias 'a vida o muerte'

Etiquetas

Nunca unas primarias habían tenido tanta importancia. Esta noche todo el mundo estará pendiente de lo que suceda en la calle Ferraz. Patxi López, Pedro Sánchez o Susana Díaz. Por fin ha llegado el día. Más de 187,000 militantes del PSOE tienen la oportunidad de elegir a su nuevo secretario general, desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde.

Un ejercicio de democracia interna que ha despertado una expectación sin precedentes. Los socialistas se juegan el ser o no ser, la resurrección o la desaparición. Poco más del 3,5% de los 5,400,000 votantes del PSOE el 26J pueden decidir el futuro del partido, de convertir a los socialistas en un partido socialdemócrata que levante el vuelto o hundirlo todavía más como la crisis que sufren sus homólogos en Grecia, Francia, Holanda o Italia.

La Gestora, a tenor de los avales, espera una "gran participación", superior al 70%. En las primarias de 2014 -que ganó Pedro Sánchez frente a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias-, la participación fue del 66,76 %, con una movilización en el proceso de recogida de avales del 40 %, mientras que en esta ocasión ha avalado a algún candidato el 66,39 del censo (que se ha reducido en 10.000 militantes).

Según lo previsto, el comité organizador dará cuenta a las 15.00 horas del dato de participación correspondiente a las 14.00; a las 21.00 ofrecerá el primer avance de resultados y a las 23.30 comunicará el resultado final, aunque el escrutinio se podrá seguir en directo por psoe.es.

Las federaciones socialistas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid suman casi la mitad de los militantes. Andalucía, con 45.848 militantes (2.944 menos que en las primarias de 2014), no solo es la mayor federación socialista, sino que sigue representando un cuarto de la organización (24,39 %).

Le siguen en peso orgánico la Comunidad Valenciana, con 17.173 afiliados (1.249 menos que en 2014); Cataluña, con 14.615, incluidos los de la Juventut Socialista de Catalunya (6.201 menos que en 2014), y Madrid, con 14.323 (1.543 menos).

En este proceso, el PSC ha pasado de ser la segunda federación en número de militantes a la tercera.

Llamamiento a la unidad

Durante los últimos días de campaña los tres candidatos han hecho un llamamiento a la unidad, como no podía ser de otra manera. Aún así el riesgo de escisión en el partido no es despreciable. Cuesta imaginar a Susana Díaz integrando a los 'sanchistas' o a Pedro Sánchez integrando a los 'susanistas'. La única candidatura que garantiza la unidad, y con eso ha hecho campaña, es la de Patxi López, y a tenor de las encuestas es la que menos opciones tiene de ganar.

Y es que el conjunto del PSOE se juega mucho en estas primarias. ¿Qué pasará con todos los presidentes autonómicos que han apoyado a Díaz si gana Sánchez? ¿Tratará de Pedro Sánchez de torpedear los liderazgos de Vara, Lambán, Puig y Page? ¿Seguirán estos en primera línea política si Pedro es elegido Secretario General? Y al revés. ¿Qué ocurrirá con Odón Elorza, Luis Tudanca, Margarita Robles o Zaida Cantera? ¿Se les marginará como ha hecho la Gestora?

Algunos no lo ven nada claro, como el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra que pidió a los tres candidatos que se retiraran. "¿Crees que el lunes el que gane va a llamar a los otros dos y van a ir como corderitos con quien ha sido su enemigo? No me lo creo. O deja fuera a dos gallos, que tienen sus ejércitos, o integras a dos gallos que no se van a convertir en gallinas", dijo en una entrevista el viernes.

Estabilidad del Gobierno

Esto en cuanto a cuestiones internas. Pero hay mucho más en juego. Siempre se ha dicho que el PSOE es el partido que más se parece a España. Por eso es tan importante lo que ocurra durante el día de hoy. El Gobierno, Podemos, los poderes económicos, los sindicatos y la sociedad civil esperan con impaciencia el resultado. Lo que pase puede afectar a todos.

Del ganador de las primarias puede depender la estabilidad del Gobierno de la Nación. Gane quien gane el PSOE debe empezar a hacer una oposición seria ante Rajoy. Dura cuando convenga y proporcionar estabilidad en temas de Estado cuando sea necesario. En los últimos tiempos se ha dejado a un lado las políticas de pactos de los primeros tiempos de la legislatura en la que los socialistas arrancaron medidas sociales al Gobierno como la subida del salario mínimo o el bono social. Las primarias deberían sacar al PSOE del 'no es no' constante de las últimas semanas.

El Gobierno lo sabe y por eso pide responsabilidad al ganador. "Lo que queremos es que acierten y que piensen en los intereses generales y que vean que, en estos momentos, España es un país que va para adelante", aseguraba el viernes Iñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El portavoz ha vuelto a pedir al PSOE que después de dar su visto bueno a los objetivos de déficit y el techo de gasto hace pocos meses, también respalde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, que se encuentran en tramitación en la Cámara Baja. Parece claro que Susana es la favorita del ejecutivo.

¿Elecciones anticipadas?

Quien sabe que la estabilidad del Gobierno depende también de las primarias socialistas es Podemos. Es indudable que en los últimos meses el partido de Pablo Iglesias ha perdido la iniciativa por culpa e la elección del PSOE. Y esa movilización socialista se ha traducido en una subida de los socialistas y y y una bajada de Podemos. De ahí la presentación de la moción de censura del viernes y la manifestación en Sol del sábado. Aunque no lo digan pretenden quitar protagonismo a los socialistas. La injerencia es clara. De forma oficial tan solo piden una cosa: "gane quien gane" este proceso su formación planteará la misma petición. "Dejen de estar ustedes tan cerca del PP". Aunque todos los candidatos han criticado las políticas del PP, sabido es que el favorito de Podemos es Pedro Sánchez. Una victoria del ex secretario general aumenta el riesgo de unas elecciones anticipadas o de una moción de censura presentada por el PSOE.

Y por último están los poderes económicos. Hace tres años bendijeron la candidatura de Pedro Sánchez por ser el candidato centrista. Hoy parece que les gustaría más la victoria de Susana Díaz o quizás de Patxi López. El que fuera secretario general del PSOE ha decepcionado a muchos en el momento en que abandonó esa centralidad y buscó luchar “codo con codo” con Podemos. Esto último ha sido visto con preocupación por grandes empresarios que se han reunido en las últimas semanas con los equipos económicos de los tres candidatos.

Todos pendientes del ganador de las primarias porque primero el futuro del PSOE, y después el del país, están en juego.