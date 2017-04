Iglesias saca pecho y califica de rana de la charca de Aguirre a Ignacio González

Pablo Iglesias ha tardado poco en reaccionar a la detención de Ignacio González por su supuesta su implicación directa en una operación por el desvío de fondos en el Canal de Isabel II. Ha sido tan rotundo como siempre: detenida una de las ranas de la charca de la Condesa Aguirre ¿Trama? ¿Qué trama?, ha señalado para justificar su Tramabús, donde apunta con el dedo a periodistas, políticos y empresarios, algunos imputados en casos de corrupción y otros no. IU ha señalado en twitter si Ignacio González también se hacía el rubio.

No ha sido Pablo Iglesias el primero en reaccionar ante la detención de un Ignacio González siempre perseguido por la sombra de la corrupción. Irene Montero, portavoz de Podemos, también hizo referencia al 'Tramabús' y la detención de González: "Trama, ¿qué trama? Volumen II" fueron las palabras para hacer referencia a este nuevo caso. Doménech también ha señalado que en el caso de PP estamos ante un sistema organizado de corrupción.

No me vais a creer, pero os prometo que no nos hemos coordinado para la salida del #TramaBUS con la Audiencia Nacional y la Guardia Civil pic.twitter.com/e0VQJh6Ntz