Rajoy insta a Puigdemont a desconectar de su "delirio" y conectar con la ley

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a "desconectar de su delirio y recuperar la conexión con el respeto a la ley", una ley que ha dicho que el Ejecutivo estará "orgulloso" de cumplir y hacer cumplir en todo momento.Rajoy ha aludido a la situación en Cataluña en su intervención en la jornada inaugural de la Escuela Miguel Ángel Blanco convocada en Bilbao por Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP.El presidente del Gobierno, que ha vuelto a asegurar que no habrá referéndum, ha subrayado que los independentistas catalanes hablan mucho de desconexión y lo que están haciendo es "desconectarse de la realidad y empezar a ver cómo la sociedad desconecta de su desconexión"."Yo les invito una vez más a desconectar de los desafíos y a reconectar con voluntad de acuerdo. Les invito a que desconecten de su delirio y a recuperar la conexión con el respeto a la ley, la democracia y el Estado de derecho que están violando de manera ininterrumpida en los últimos tiempos", ha añadido.Rajoy ha insistido en que el "desafío" secesionista no lleva a ninguna parte y que no tiene la más mínima posibilidad de éxito ("y ellos lo saben", ha precisado) por "mucho ruido y sobreactuación que desplieguen".Ha reiterado que el referéndum que pretenden los independentistas es ilegal, incumple todas las leyes posibles, tanto el Estatuto catalán, como la Constitución o la legislación internacional."La ley y el Estado de derecho son consustanciales a la democracia y no hay democracia sin respeto a la ley. Despojada de la ley, la democracia no es tal, y deviene lisa y llanamente en totalitarismo", ha subrayado.En esa línea, ha insistido: "La deriva autoritaria que se está produciendo hoy por parte de algunos en Cataluña (en alusión a Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas) es algo que no había ocurrido en España desde hace décadas".Frente a ello, ha reiterado que la decisión del Gobierno está clara: "La ley se va a cumplir, el Estado de derecho va a prevalecer y el referéndum no se va a celebrar".Ante los que aseguran que van a incumplir las leyes, Rajoy ha dicho que el Gobierno está "orgulloso" de cumplirlas y lo estará de hacer que se cumplan."Haremos lo contrario que hacen los que quieren romperlo todo. Si violan la ley, nosotros la cumpliremos y la haremos cumplir. Si se deslizan por la peligrosa pendiente de la radicalidad, nosotros responderemos con la razonable fuerza de la ley, la sensatez y la moderación", ha garantizado.El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que la inmensa mayoría de catalanes están "en esta misma longitud de onda", en favor de la moderación, el sentido común y la concordia, y se ha dirigido a ellos para que estén seguros de que el resto de españoles no les van a fallar. "Nuestra democracia no va a fallar porque no puede fallar", ha recalcado.

Comparación con Euskadi

Rajoy ha contrastado la actitud "estéril" de la Generalitat de Cataluña de buscar el enfrentamiento con el Ejecutivo central y la disposición al acuerdo por parte del Gobierno vasco que lleva a modificar leyes como la del cupo y la del concierto con Euskadi.

El presidente de Ejecutivo ha asegurado que, frente a la gestión del Gobierno de la Generalitat, la mayoría de catalanes está con la moderación, el sentido común y la concordia. Ha sido entonces cuando ha explicado que hay otras formas de trabajar, de construir y abordar los asuntos que realmente importan a los ciudadanos.

En ese contexto, ha recordado que el próximo miércoles habrá en Madrid una reunión de la Comisión Mixta entre el Gobierno central y el del País Vasco con el fin de aprobar la ley de actualización del cupo hasta 2022, así como la ley del concierto vasco.

"Es algo positivo para los vascos y para el conjunto de los españoles. Esta forma de trabajar va unida a las palabras pacto, acuerdo y entendimiento. Es lo democrático -ha añadido- y lo que produce resultados positivos para todos".

Frente a ello, ha señalado que lo que hace el Gobierno de la Generalitat es buscar el enfrentamiento y ha recalcado que se trata de una actitud "estéril".

"Eso es estéril, es antidemocrático, no resuelve nada y no produce ningún beneficio ni efecto positivo para ningún catalán ni para nadie del resto de España", ha señalado el jefe del Gobierno.

Y ha proseguido en su comparación: "Eso es lo que no se debe hacer, y lo que se está haciendo entre el Gobierno de España y el vasco hoy es lo que se debe hacer".

Para Rajoy, la relación con el Gobierno vasco sirve para construir juntos cada uno en defensa de sus planteamientos y de los intereses generales.