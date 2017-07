Junqueras gana el pulso y Puigdemont cesa a cuatro miembros del PDeCAT

Etiquetas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han comenzado la renovación de su Ejecutivo, con el relevo de tres consejeros del PDeCAT. Así, Neus Munté (Presidencia) será sustituida por Jordi Turull, Jordi Jané (Interior) será relevado por Joaquim Forn y Meritxell Ruiz (Enseñanza) por Clara Ponsantí. Además el secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana, mano derecha del expresidente Artur Mas, también abandona el Ejecutivo y su cargo será ocupado por Víctor Cullell.

Los cambios en su gabinete se producen después de la reuniones que ha mantenido Puigdemont con consellers del PDeCAT para conocer su compromiso con el referéndum y en medio del malestar que existe por el grado de implicación de cada uno de sus miembros.

"Esta es una legislatura extraordinaria, que concluirá el 1 de octubre con un referéndum de autodeterminacion. El 1-O comenzará una nueva etapa en función de la voluntad de los catalanes: o una nueva etapa autonómica o una república independiente", ha arrancado Puigdemont.

Tras anunciar los cambios en el Ejecutivo, Puigdemont ha insistido en que han sido los propios consejeros quienes han decidido dar un paso a un lado. "Yo no he cesado a nadie. A todos les he dicho que no tengo ningún motivo para hacerlo, han hecho un trabajo ejemplar y estoy contento por todo lo que han hecho. Ha sido su determinación", ha dicho.

Mensaje de unidad

"Han demostrado un profundo sentido del servicio público y esta decisión ha demostrado su sentido de la responsabilidad. Se han puesto al servicio de los nuevos consellers y contamos con ellos. No sobra nadie, todos hacemos falta. Han completado una etapa de servicio del país desde la honestidad, honorabilidad y lealtad. Han contribuido de forma decisiva a la mejora de los ámbitos bajo su responsabilidad", ha remachado.

Por otro lado, tras las tensiones vividas entre los dos socios de Gobierno, tanto Puigdemont como Junqueras han querido lanzar un mensaje de unidad. "El gobierno de JxSI nos presentamos juntos con un mismo programa y una misma responsabilidad y en ese sentido siempre hemos actuado con la idea de que formamos un solo equipo", ha dicho el President, mientras que Junqueras ha asegurado: "En el gobierno de Catalunya no hay consellers del PDECAT o de ERC, hay consellers de Catalunya que hacemos todo lo posible para ayudar al Govern de Catalunya. El PDeCAt ha sido y será un partido importantísimo en Catalunya. Todos tenemos que ser conscientes de los esfuerzos que se hacen desde todos los ámbitos".

Cohesión interna

Durante este jueves, Puigdemont intensificó los contactos con miembros de su Govern para diseñar el nuevo organigrama con el objetivo de ganar cohesión interna de cara a la convocatoria del referéndum y con el objetivo de realizar un examen de fidelidad de esos miembros del Ejecutivo catalán.

El cese de Jordi Baiget por la pérdida de confianza en su figura al manifestar dudas sobre el 1-O, por otro lado, ha acelerado estos cambios con el fin de lanzar un mensaje claro: el que no esté convencido de la independencia está a tiempo de abandonar.

Sin embargo, la salida de Neus Munté no se debería a motivos de desconfianza, sino porque la portavoz del Govern se perfila como candidata por el PDeCAT en Barcelona para disputarle la alcaldía a Ada Colau. Su sustituto, Jordi Turull, deja vacante su cargo como presidente del grupo parlamentario en JxSí podría recaer en Marta Pascal, coordinadora del partido.

Además, la remodelación del Govern serviría para aplacar las discusiones internas entre el bloque de consejeros de ERC y los del PDeCAT por la gestión de los preparativos del referéndum. En este sentido, el Govern se encuentra dividido en dos. En un lado se sitúan quienes temen que la deriva independentista termine con denuncias en los tribunales y posibles condenas que impliquen el embargo de su patrimonio personal. Esta es situación dirigentes del PDeCAT. En el lado opuesto se encuentran quienes están dispuestos a llegar hasta el final, pase lo que pase, ya que no les importa perder sus propios bienes. Son, principalmente responsables de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Estos dirigentes republicanos están dispuestos a ir a la cárcel o pagar con su propio patrimonio futuras condenas por malversación. "No tenemos ningún miedo, vamos a llegar hasta el final", decía a Lainformación.com este mismo jueves uno de sus dirigentes en Madrid, Joan Tardà.

No solo eso: pocos miembros del PDeCAT entienden que Puigdemont parezca dando casi todo el poder a Oriol Junqueras, mientras los únicos costes judiciales los han asumido miembros del partido presido por Mas, como es el caso de Meritxell Borràs, con una querella del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por promover el concurso público para la compra de urnas para el referéndum, que finalmente quedó desierto.

Compra de urnas

Una vez remodelado el Ejecutivo, se podrá proceder a esta compra de urnas. Así el próximo martes las Consejerías de Vicepresidencia y de Asuntos Exteriores de la Generalitat, lideradas por Oriol Junqueras y por Raül Romeva, pedirán asumir la compra de urnas para el referéndum del 1 de octubre, aunque la orden definitiva para adquirirlas se producirá probablemente de forma colegiada y colectiva por todo el Govern.

Por otro lado, Puigdemont se plantea "concentrar" en un solo conseller la organización del referéndum. Esta figura agruparía las competencias relativas a la ejecución del mismo, que ahora se encuentran dispersas entre varias consellerías. En este sentido, el miércoles Puigdemont recordó que el pasado septiembre ya delegó en Junqueras la organización del referéndum.

Una vez resuelto el asunto, Puigdemont deberá hacer frente a las presiones de ERC y la CUP para aprobar la ley de Transitoriedad, que solo entraría en vigor si gana el 'sí'.