Rajoy anuncia que el Gobierno elevará hasta el 2,7% la previsión de crecimiento para 2017

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana las nuevas proyecciones económicas y elevará al 2,7% la previsión de crecimiento del PIB para este año, estimación que ha considerado "realista y prudente". Igualmente, el presidente del Gobierno, tras hacer un repaso de los peores momentos de la crisis, "que ya hemos pasado", enfatizó en varias ocasiones que "no hay vuelta atrás en la reformas emprendidas", pero "sin dejar de lado a quienes peor lo han pasado con la crisis".

Rajoy, que ha clausurado la Asamblea General de CEOE, que cumple su 40 aniversario, destacó que los datos conocidos recientemente, más el conjunto de previsiones nacionales e internacionales, aconsejan al Gobierno elevar desde el 2,5% al 2,7% la previsión de crecimiento para 2017. El Fondo Monetario Internacionalconsidera que España crecerá en 2017 un 2,6% y el BBVA elevó su previsión al 3%, mientras que el Banco de España prevé un crecimiento del 2,8%.

Aunque ha reconocido que la nueva estimación todavía se encuentra "por debajo" de la mayoría de los pronósticos, aseguró que el Gobierno la considera "realista y prudente". Además, afirmó que si se hacen las cosas "bien", en 2018 y 2019 el crecimiento también será "muy positivo" y se podrán crear medio millón de empleos anuales, hasta alcanzar la cifra de 20 millones de ocupados.

Contención del déficit

Rajoy también ha insistido en la importancia del plan de reducción del déficit público, ya que cree que "generar y transmitir confianza para poder obtener financiación y atraer inversiones, no es fácil". "Toca cumplir el objetivo del 3,1% pactado con Europa y situarnos en 2018 por debajo del 3%, ya que nos jugamos la confianza del país", ha apuntado.

Así, ha recordado que alcanzar un déficit público del 4,3% en 2016 "no fue fácil" y que para ello se tuvieron que hacer reducciones de gasto público "muy relevantes". En esta línea, ha apuntado que a pesar de que se tuvo que acometer un "amplísimo" paquete de reformas estructurales, "aún hay que hacer más".

Para Rajoy, "no hay vuelta atrás" en las reformas acometidas, ni en la reforma laboral, ni en la restructuración del sistema financiero o la del sector energético, ya que "han funcionado", supondría un "retroceso" y se acabaría "desandandando en el camino de la recuperación". "No hay que caer en la autocomplacencia, no todo está hecho y hay que seguir con las políticas reformistas y ganando competitividad en todos lo sectores", ha recalcado Rajoy.

Por ello, ha insistido que a partir de ahora hay que continuar con las políticas de consolidación fiscal, aunque "no se puede bajar la guardia ni volver a repetir lo que ocurrió entre 2007 y 2009". También ha señalado que hay que tener en cuenta a las personas que "peor" lo han pasado durante la crisis, sobre todo en el caso de aquellas a las que todavía no ha llegado la recuperación.

"Si hacemos las cosas bien podemos mirar al futuro con optimismo", ha apuntado Rajoy, tras señalar que la situación en España ahora es "radicalmente distinta" a la anterior, gracias a los sacrificios de "muchos". Por otro lado, ha insistido en los retos del país están en abordar los gastos de Sanidad y del sistema de pensiones.

Guiño a empresarios y sindicatos

Rajoy ha hecho un guiño a sindicatos y empresarios y les ha hecho partícipes de muchos de los logros que hemos conseguido en estos 40 años. "Sin la participación de empresarios y sindicatos no se hubiera logrado mucho de lo que hemos avanzado", ha asegurado. Sobre la CEOE, Rajoy ha afirmado que después de 40 años la organización debe "sentirse orgullosa" de todo lo que ha hecho. Así, ha puesto de relieve que en todo este tiempo se han producido "todo tipo de acuerdos", tanto en el ámbito bipartito con sindicatos, como en el ámbito tripartito, con sindicatos y el Gobierno.

"Dialogando y negociando se fue creando una escuela que ha dado unos frutos espléndidos y que celebramos hoy", ha añadido el presidente del Ejecutivo, tras señalar que "la realidad del futuro sería muy distinta para peor de no ser por las actuaciones de los agentes sociales".