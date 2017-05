Los tres candidatos del PSOE tiran de talonario para recuperar el voto joven

Etiquetas

Los jóvenes son una de las prioridades de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, los tres candidatos en las primarias del PSOE. La palabra "jóvenes" aparece hasta en 15 ocasiones en el programa de Susana Díaz, mientras que en los programas de Pedro Sánchez y Patxi López aparece en 16. Si repasamos los programas de los tres aspirantes observamos que buena parte del desembolso de sus medidas económicas van dirigidas a este colectivo, uno de los que hace tiempo ya ha abandonado al partido.

La que ha conseguido que se hable del tema es Susana Díaz con su propuesta de ayudas públicas para jóvenes. Y es que al presidenta de la Junta ha logrado el segundo golpe de efecto de su campaña. El primero fue el día de su presentación, junto a los grandes referentes del socialismo como Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba. Hasta ayer la campaña de la andaluza había sido muy plana y sus adversarios la habían acusado de no presentar ninguna propuesta más allá de su "100% PSOE" y "quiero un PSOE ganador".

Con la propuesta de créditos públicos de 24.000 euros sin intereses para todos los jóvenes que quieran desarrollar una iniciativa "académica, emprendedora o laboral", a fin de ayudarles a incorporarse al mundo del trabajo, ha conseguido descolocar a la campaña de Sánchez. Ha sido todo un guiño sin precedentes a los jóvenes, el principal talón de Aquiles de los socialistas.

El equipo de su principal rival, el ex secretario general, lleva meses diciendo que el empleo de los jóvenes es la primera preocupación de los militantes y simpatizantes socialistas y que ofrecer propuestas con las que responder a ello debe ser el objetivo prioritario del PSOE.

Esta ayuda para los jóvenes es la propuesta estrella de Susana Díaz. Y la ha presentado junto a tres valores del PSOE. El líder de las Juventudes Socialsitas, Nino Torre; el que fuera secretario general del PSOE en el Congreso y excandidato Eduardo Madina, y uno de las caras más conocidas del PSM, Juan Segovia.

Fuentes de la candidatura de la andaluza han explicado que al tratarse de la medida estrella la han presentado fuera del programa. Como un anexo. El coste estimado de esta medida es de 1.000 millones de euros. La candidatura de Díaz quiere utilizar el sistema financiero y el sistema fiscal para "dar nuevas oportunidades a los jóvenes y que puedan construir su propio proyecto de vida".

Los créditos tendrían diferentes modalidades: en seis años, a razón de 4.000 euros; en tres años, a razón de 8.000 euros o, en el caso de ser una iniciativa emprendedora para crear empleo, los 24.000 euros inmediatamente, con la actividad "tutelada por la administración".

El candidato vasco ha criticado la propuesta de Susana Díaz por considerarla "americana" y "liberal". Para el exlehendakari se trata de un documento "improvisado" pensando en la Moncloa y no en el partido porque recoge propuestas son electoralistas. "Se ha equivocado de primarias. Esto es para la Secretaría General, no para ser candidata a la presidencia del Gobierno", ha espetado.

El programa de Sánchez para los jóvenes

El programa de Pedro Sánchez realiza muchas propuestas encaminadas a mitigar el paro juvenil y la precariedad laboral. Sin propuestas estrellas 'Por una nueva socialdemocracia' proponer aumentar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros. "Los perdedores son los jóvenes, que sufren altos índices de desempleo o que están accediendo al empleo con muchas dificultades y en las peores condiciones", reza el documento de Sánchez.

Aunque no dice cuánto, Sánchez promete gastar dinero en políticas activas de empleo en el que vuelve a mencionar a los jóvenes. "Desarrollar programas de políticas activas de empleo, con inversiones dotadas suficientemente, orientadas a la reinserción de las personas desempleadas: jóvenes, parados de larga duración, mujeres y mayores de 45 años."

El exsecretario general también tira de chequera para dar ayudas a la vivienda. "Incrementando las ayudas públicas para los hogares con niveles de ingresos reducidos, y para los grupos especialmente necesitados de apoyo, sobre todo los jóvenes".

El documento de Sánchez es más ideológico que programático y busca también recuperar ese voto joven. No lo hace tanto con ideas económicas concretas sino con frases como esta: "Los jóvenes demandan coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, firmeza y rebeldía ante la injusticia y, sobre todo, proyectos autónomos y no condicionados al servicio de los poderes establecidos".

El programa de Patxi: un proyecto vital

Al igual que el programa de Pedro Sánchez, el de Patxi López es más una declaración de intenciones que un proyecto económico detallado. No hay cifras concretas sino ideas de lo que se debería hacer. Así por ejemplo el exlehendakari asegura que impulsará una Estrategia Nacional de Activación del Proyecto Vital para los jóvenes a partir de tres pilares: el fomento de oportunidades de buenos empleos, las políticas de acceso a una vivienda asequible, y la política de formación pública y de calidad a lo largo de la vida.

En materia de empleo, la estrategia de la propuesta de Patxi López supone un fuerte desembolso económico con un plan muy ambicioso: un plan contra el desempleo juvenil, un plan para el retorno del talento exiliado y para evitar la salida de más jóvenes cualificados; un Erasmus laboral en Europa; un Estatuto del Becario que garantice un salario mínimo y prohíba las prácticas no remuneradas; un plan contra la explotación laboral que incluya un refuerzo de la inspección de trabajo en este ámbito; un plan de apoyo a emprendedores jóvenes con préstamos públicos; y nuevos incentivos para la contratación laboral de jóvenes.

Ese plan de apoyo a emprendedores con préstamos públicos se podría entender como una propuesta parecida a la de Susana Díaz. Rápidamente desde la candidatura de López se han apresurado a explicar que no tiene nada que ver. Lo que Patxi plantea es "un sistema de becas no retornables para terminar los estudios y prohibir el trabajo gratuito", aseguran. Explican que nunca defenderán créditos no retornables en fase educativa y que lo que proponen es dar créditos públicos para que los jóvenes inicien una vida profesional. "Son créditos a la actividad económica y profesional", insisten.

En materia de vivienda, incluirá el derecho subjetivo a acceder a una vivienda digna a un precio asequible; y el establecimiento de un parque público de viviendas sociales en alquiler para jóvenes que no puedan acceder al mercado privado, mediante una acción coordinada por el conjunto de las administraciones públicas. Esto también supondrá una fuerte inversión.

El voto joven el problema del PSOE

Tanta referencia a los jóvenes tiene un porqué. Los tres candidatos saben que el problema de los socialistas está en el voto joven y urbano. No en vano son la cuarta fuerza por detrás de Ciudadanos, Partido Popular y Podemos, que es la primera fuerza hasta los 45 años. Así lo refleja el último barómetro del CIS publicado hace unos días.

Los socialistas no dominan ninguna franja de edad y tan solo superan a Podemos, su principal competidor entre los votantes de 55 a 64 años y mayores de 65 años. Un caso muy preocupante son los más jóvenes. Entre las personas de 18 a 24 años, Podemos multiplica casi por cuatro a los votantes del PSOE. De 25 a 34 le saca más del doble.

Ya queda mucho de aquel 'No os fallaré' que dijo Zapatero en 2004 dirigido a los jóvenes. Los socialistas saben que sin recuperar ese voto lo tienen muy complicado. Fue precisamente en 2011 donde los jóvenes empezaron a abandonar de forma masiva a los socialistas. Concretamente en los últimos tres años de Zapatero en el Gobierno, los últimos del PSOE en La Moncloa, se perdió más de la mitad del voto joven (del 49% al 22,3% cosechado por Rubalcaba).

Desde entonces tan solo hubo una tímida recuperación de Pedro Sánchez en las elecciones del 20 de diciembre que se esfumó el 26J. La Gestora del PSOE ha recuperado fidelidad de voto en términos generales pero respecto al voto joven no levanta cabeza hasta llevarle a su peor resultado, un 6,3% de los votos entre los votantes de 18 a 24 años y un 9,7% entre los de 25 a 34.