El yihadista herido en Alcanar confirma que querían atentar en la Sagrada Familia

Mohamed Houili Chemlal, el primero de los detenidos por los atentados de Barcelona y Cambrils, ha confirmado ante el juez que la célula preparaba un atentado de mayor magnitud que el finalmente perpetrado. Y que ese atentado iba a cometerse con explosivos. Chemlal es el único superviviente de la explosión registrada en la casa de Alcanar -donde los ‘mossos' creen que preparaban los artefactos- la víspera de los ataques. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido su prisión incondicional, mientras que su defensa ha reclamado que se le ponga en libertad con alguna medida cautelar.

Su abogado de oficio, designado esta misma mañana, ha confirmado que Houli Chemlal ha contestado a todas las preguntas que se le han planteado durante más de una hora. Sin embargo, se ha negado a revelar el contenido de su declaración al estar bajo secreto de sumario. El melillense, de 21 años, fue el único miembro de la célula que se salvó de la explosión de Alcanar, en la que también falleció el imán que, presuntamente, habría radicalizado al grupo terrorista que llevó a cabo los ataques.

EL primer detenido también ha confirmado que manipulaban peróxido de acetona, un explosivo apodado en medios islamistas como “la madre de satán”.

El secreto y la incomunicación de los detenidos se está llevando hasta sus máximas consecuencias. Los abogados de oficio no han podido entrevistarse con sus defendidos antes de la declaración. Tampoco han tenido acceso a las actuaciones de la policía autonómica catalana. Ni siquiera conocen el orden en el que los detenidos van a ser llamados a declarar.

Las declaraciones se está produciendo, además, con un máximo despliegue por parte de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Además de la fiscal del caso, Ana Noé, a las comparecencias están asistiendo el máximo responsable de ese organismo, Jesús Alonso; el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, y la fiscal delegada para asuntos de terrorismo yihadista, Dolores Delgado.

Prisión sin fianza también para Oukabir

El segundo en comparecer ante el juez ha sido Driss Oukabir, la persona con cuya documentación se alquilaron las furgonetas con las que preparaban los atentados y que acusó a su hermano Moussa (uno de los cinco abatidos por la policía en Cambrils) de habersela robado.

En su declaración, de casi una hora, este detenido ha asegurado que no sabía nada de la célula que atentó en Cataluña y ha explicado que simplemente alquiló dos furgonetas porque así se los pidieron para hacer una mudanza. Ha corroborado que primero dijo a la policía que su hermano pequeño, Moussa, podría haberle robado su documentación para alquilar las furgonetas por miedo, pero luego contó la verdad.

Preguntado por el papel que tuvo el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, muerto en la casa de Alcanar (Tarragona) en la que hubo una explosión, ha dicho que no sabía que estuviera adoctrinando a jóvenes del pueblo, aunque sí se había percatado de que cada vez tenía relación con más jóvenes de la localidad.

Sobre un viaje a Marruecos de nueve días que hizo, ha alegado que se trasladó hasta allí porque tenía una orden de alejamiento de su pareja.

El primer detenido por los Mossos d'Esquadra se ha desvinculado de la célula yihadista, asegurando que no sabía nada sobre ella. La Fiscalía también ha pedido el ingreso en prisión sin fianza, han informado fuentes jurídicas.

También comparecerá ante el magistrado Mohamed Aalla, el propietario del Audi A3 con el que esos cinco jóvenes (entre ellos su hermano Said) irrumpieron en el paseo marítimo de ese balneario tarraconense para emprenderla a cuchilladas con los viandantes. El otro interrogado será Salh el Karib, el encargado de un locutorio de Ripoll, la localidad gerundense donde anidaban los terroristas.