La huelga de examinadores deja a 7.000 personas sin carnet a las puertas de verano

Los examinadores de tráfico han cumplido con su amenaza.Este viernes, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) había convocado una jornada de huelga a nivel nacional que ha sido secundada por más del 90 por ciento del colectivo lo que ha obligado a suspender 7.000 pruebas prácticas. Cada examen tiene un coste de unos 30 euros de media, dependiendo de si el examen es de moto, camión o coche tiene un valor diferente, por lo que las perdidas se han disparado hasta los 210.000 euros.

Los examinadores protestan por falta de personal y por lo que consideran un incumplimiento de las promesas de la administración tras las protestas de hace casi dos años.El conflicto entre examinadores y autoescuelas con la DGT y el Ministerio del Interior se remonta al 2013. Desde entonces, los examinadores reclaman al ministerio más personal y un aumento en sus complementos salariales.El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, ha señalado que entiende a los examinadores y que comparten su postura. “Había con compromiso desde hace dos años y la administración no ha cumplido”, apunta.

José Miguel Báez recuerda que este año se van a jubilar 70 examinadores que se van a sumar a los 170 puestos de trabajo de este sector que no se han repuesto. “Nos preocupa la huelga pero nos preocupa más el día de después. Nosotros somos microempresas y si no hay exámenes no hacemos caja”, destaca el presidente de CNAE.

Después del paro de este viernes, los examinadores van a realizar más a partir de la última semana de junio y todo el mes de julio. “Si no hay exámenes la situación va a ser caótica para el sector. En los Presupuesto Generales que se han aprobado esta semana estaba la solución, pero no han hecho nada para que esto cambie. Lo único que nos queda claro es que todas las promesas que se nos hicieron se han quedado en papel mojado”, concluye Báez.