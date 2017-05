Un sindicato independentista denuncia al restaurante de Jordi Cruz ante Inspección

Etiquetas

Uno de los nombres de la semana es el de Jordi Cruz por su polémica con las cocinas de alto 'standing' y los becarios. El cocinero afirmó que "si toda la gente en cocina estuviera en plantilla, no sería viable" su restaurante. Por estas palabras, el sindicato independentista Intersindical-CSC ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al restaurante AbAC de Barcelona para que investigue la situación laboral de sus becarios.

Un reportaje de 'El Confidencial' informaba que el cocinero tiene 14 personas con contrato y entre 10 y 20 becarios. Aproximadamente, la mitad de las personas que trabajan en la cocina con 'stagiers' según la temporada. La junta catalana Intersindical-CSC ha confirmado esta acción a través de sus redes sociales.

Jordi Cruz defendió en primer lugar que siendo becario "aprendes de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio". Sin embargo, después reculó y dijo que "no se puede mezclar trabajo o precariedad laboral con formación o educar a alguien que quiera aprender y se han mezclado las dos cosas y generado un petate sin sentido que ha generado que a mi se me insulte de forma bárbara".

"Por intentar hacer un buen trabajo y formar a gente te llamen explotador o te digan que estás tiranizando o tienes esclavos... es muy surrealista", afirmó el cocinero.

Todas estas palabras no dejan muy claro si los becarios en la cocina de Jordi Cruz están aprendiendo o trabajando. Y eso es precisamente lo que quiere dilucidar la junta catalana Intersindical-CSC con la Inspección de Trabajo.