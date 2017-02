Los independentistas tienen un as en la manga: colocar dos urnas en unas elecciones anticipadas

Etiquetas

El Govern catalán está estudiando una jugada maestra para que los catalanes puedan votar sí o sí en una consulta independentista. Conscientes de que el Ejecutivo central va a intentar evitar a toda costa la votación, una solución podría pasar por colocar dos urnas en los colegios electorales, una para una votación perfectamente legal y otra para una ilegal, según la Constitución.

El plan pasaría por adelantar las elecciones autonómicas en Cataluña y hacerlas coincidir con el referéndum. Así, los catalanes acudirían a los colegios electorales y se encontrarían con dos urnas, como en unas generales. Eso sí, en lugar de votar a diputados y senadores votarían a sus representantes en el Parlament por un lado y si quieren independencia por otro.

Esta posibilidad está siendo estudiada por Puigdemont y Junqueras, según ha confirmado Lainformacion.com. "No lo tienen decidido, pero tampoco lo descartan", aseguran. De llevarse a cabo el Gobierno central estaría en un serio aprieto. ¿Cómo evitar que se votara por la independencia? ¿Habría posibilidad de retirar las urnas de la consulta? La solución no sería fácil. Moncloa también conoce ese plan pero confía en que no se lleve a cabo finalmente.

En caso de celebrarse nuevas elecciones en Cataluña serían los cuartos comicios en ocho años. Las primeras elecciones anticipadas se celebraron en noviembre de 2012, cuando Artur Mas decidió disolver el Parlament y llamar de nuevo a las urnas movido por la manifestación de la Diada de aquel año. Solo habían pasado dos años, en 2010.

Los siguientes comicios se celebraron el 27 se septiembre de 2015 y, de nuevo, sin agotar la legislatura. Junts pel Sí ganó en las urnas pero tuvo que sacrificar a Artur Mas para garantizarse la investidura. Ese día España conoció a Carles Puigdemont.

Apenas un año después de esa jugada, en el Govern ya se habla de las que serían las terceras elecciones anticipadas. El botón rojo está en manos de Puidemont y Junqueras. Se arriesgan, eso sí, a perder la mayoría independentista en el Parlament.