Las redes sociales mostraron lo peor y lo mejor del ser humano tras el atentado

Etiquetas

Indignación y orgullo. Dos sentimientos encontrados en una tarde de jueves trágica en Barcelona con un atentado terrorista, y dos sentimientos que se pusieron de manifiesto en las redes sociales para criticar y alabar al mismo tiempo la actitud de los usuarios. Y es que mientras unos publicaban vídeos durísimos de las víctimas en Las Ramblas, otros ofrecían cobijo en tiendas y hoteles cercanos.

La alarma social comenzó ante la polémica de mostrar los atentados con total crudeza o no en Facebook y Twitter. Las fuerzas de seguridad pidieron de no hacer públicas imágenes del ataque para no entorpecer su labor. Así nació la campaña en Twitter de publicar fotos de felinos, como ya ocurriera en el atentado de Bélgica. Asimismo, mensajes de respeto a las víctimas inundaron las redes. La polémica en este sentido sigue viva: ¿se deben o no publicar esas fotos y vídeos?

Pero no fue suficiente. Los humanos sacaron a la luz su peor cara en unas redes sociales concebidas para la inmediatez, y con la inmediatez llegaron los bulos informativos, entre ellos que la ciudad estaba llena de bombas o la toma de rehenes en un bar cercano a Las Ramblas.

Orgullo y solidaridad

Sin embargo, los internautas también mostraron su mejor cara. Primero Facebook activó el 'Safety Check', su aplicación que mediante geolocalización permite a sus usuarios avisar a sus seres queridos de que están bien cuando ocurre una tragedia, y a continuación Twitter se llenó de información muy útil.

Fue el canal utilizado por las fuerzas de seguridad y sanitarias para difundir sus mensajes de instrucción y las informaciones sobre el atentado.

Los presentes en Barcelona ya sabían que tenían que permanecer en sus casas, y si no tenían o estaban retenidos en la zona, apareció la solidaridad de los usuarios. Tanto particulares como empresas ofrecieron cobijo en los instantes posteriores al ataque, creándose más tarde el hashtag #BedInBarcelona (cama en Barcelona) con el que personas ofrecían sus casas para dormir a desconocidos.

Además, taxistas y empresas de transporte ejercieron sus servicios de manera gratuita para sacar a la gente del centro de una ciudad en la que los bancos de sangre se vieron desbordados ante la ola de fraternidad.

Las redes fueron el reflejo de la humanidad, capaz de grabar heridos y muertos y compartirlo sin pudor con sus seguidores mientras se creaba una cadena de ayuda de forma paralela. En definitiva, indignación y orgullo.

Follow @Dmarinorr