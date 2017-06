Los productores de mandarina orri detectan 13.670 árboles ilegales de esa variedad en Huelva y Sevilla

Etiquetas

Orri Running Committee (ORC), la Asociación de productores de mandarina de la variedad orri ha consultado desde septiembre de 2016 más de 1.700 parcelas de esta mandarina en España, entre parcelas sublicenciadas y no sublicenciadas, y han apuntado que en este registro, se han detectado en Andalucía más 13.670 árboles ilegales de mandarina orri, concretamente en las provincias de Huelva y Sevilla.

Según ha informado ORC en un comunicado, más del 85 por ciento de las parcelas se han realizado en la Comunidad Valenciana, alrededor del diez por ciento en Andalucía y cerca del cinco por ciento en la Región de Murcia. De todas ellas, alrededor de 290 corresponden a posibles explotaciones ilegales, de las cuales, se han auditado 261, comprobándose que tan sólo 85, el cinco por ciento del total de las parcelas consultadas, son explotaciones ilegales de esta variedad.

The Enforcement Organization SL (TEO), licenciataria máster en exclusiva en España, entre otros territorios, de la variedad vegetal protegida orri, en consecuencia ha abierto, durante este mismo periodo, 72 expedientes por explotación ilegal de dicha variedad en España, que corresponden a alrededor de 142 hectáreas, más de 69.400 árboles.

De éstos, 48.580 árboles, el 70 por ciento, se han localizado en la Comunidad Valenciana; 13.671 árboles, el 19,7 por ciento, en Andalucía, concretamente en las provincias de Huelva y Sevilla; 5.483, el 7,9 por ciento, en la Región de Murcia y el 2,4 por ciento en Cataluña. Los productores prevén iniciar más acciones legales para la defensa de la variedad.

A juicio de la asociación, todas estas acciones de control "no hacen más sino indicar el reducido número de explotaciones ilegales presentes y el elevado control que ORC está ejerciendo sobre ellas".

Las consultas de las parcelas se llevan realizando desde el lanzamiento de la 'Orri APP', en septiembre de 2016, la primera aplicación móvil que identifica las parcelas de explotaciones autorizadas de cítricos, en concreto de la variedad de mandarino orri. Basada en la geolocalización móvil, permite identificar sobre el terreno las parcelas de la variedad orri sublicenciadas para su producción.

Dado que la explotación de esta clase de mandarina está limitada, esta aplicación supone "una potente herramienta al alcance de los asociados del Orri Running Committee (ORC) que también identifica aquellas parcelas potencialmente irregulares". Cada miembro de esta asociación, compuesta por más de 400 asociados, está autorizado para descargar la aplicación hasta en cinco terminales móviles.

Estos datos han sido presentados en la segunda asamblea de la Asociación de Productores de la variedad Orri, Orri Running Committee (ORC), que se ha celebrado recientemente en Valencia.

En ella ha recordado a los asociados que TEO no tiene intención de regularizar plantaciones ilegales que no fueron legalizadas durante el proceso público y abierto de regularización que se inició en 2015, que finalizó en el mes de abril de 2016; y que, por tanto, se emprenderán acciones legales frente a todas y cada una de las plantaciones ilegales de la variedad orri que no estén licenciadas.

Hay que recordar que todas las acciones legales emprendidas por TEO contra plantaciones ilegales están financiadas por la asociación ORC. Además se ha manifestado que, cualquier otro rumor que exista en el tráfico jurídico-mercantil respecto a futuras regularizaciones de la variedad, "no ha sido jamás manifestado por TEO".

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

En esta asamblea también se ha anunciado que, dentro del conjunto estratégico de acciones legales de defensa de la variedad orri, TEO va a iniciar una campaña de concienciación de las cadenas distribuidoras, grandes superficies, establecimientos mercantiles de venta al público de fruta y supermercados para ponerles en su conocimiento la identidad de los productores de la variedad autorizados-licenciados por The Enforcement Organization SL.

Finalmente, también se ha expuesto un resumen de las actuaciones de promoción que se han emprendido desde el ORC, entre las que destaca una campaña de 'branding' (promoción por internet) de la variedad orri.

Esta campaña se ha llevado a cabo en cuatro países europeos (España, Francia, Inglaterra y Alemania), mediante la cual se ha conseguido llegar a más de 1.600.000 personas. Además, en esta misma campaña se ha realizado un sorteo de 20 kilogramos de mandarinas orri por cada uno de los países indicados y en él han participado más de 7.000 personas.