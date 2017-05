LA AEC APUESTA POR LA AGILIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CIBERSEGURIDAD

Etiquetas

La Asociación Española para la Calidad (AEC) celebró este martes en Madrid una nueva edición de su Congreso CSTIC 2017, que giró en torno a tres conceptos cada día más presentes en las organizaciones: la agilidad, la transformación digital y la ciberseguridad.'BeAgile. BeDigital. BeSecure' es el lema de este congreso en el que los participantes hablaron y contaron su experiencia sobre los modelos de gestión ágiles en un entorno de transformación digital. Además, abordaron aspectos de la ciberseguridad como la seguridad de la información, seguros cibernéticos y la seguridad en fábrica.El director de sistemas de Iberdrola, Roberto Marijuan, y el mentor ágil de 233 Grados de TI, Javier Garzas, centraron sus ponencias en la importancia de las personas en la transformación digital, señalando que ésta no va de tecnología, sino que es un cambio cultural basado en las personas. Marijuan señaló la importancia de la gestión del talento de las personas como eje principal para la mejora de la competitividad de las empresas y Garzas destacó la idea del 'peopleware', donde hay que anteponer a las personas para no evitar una transformación mal gestionada.Durante su intervención, el director de Operaciones y cofundador de Panel Sistemas S.L, Pablo Rivera, indicó que la transformación digital consiste en una revolución, en pasar de un pensamiento lineal a uno de rendimientos acelerados. Además, habló sobre el 'lean managment', una manera de gestionar una empresa que consigue más productividad y eficiencia con menos aporte económico.Por su parte, el jefe de Proyectos de Innovación de Ibercaja, Víctor Royo, habló sobre la idea de trabajar de forma diferente debido al cambio del entorno. Hay estrategias, dijo, que fracasan porque no se han implantado bien en la empresa. "Lo fundamental para adaptarse es eliminar la complejidad corporativa mediante la identificación de retos y utilizando nuevas formas de trabajo que te ayuden a superarlos", añadió. Explicó que estas nuevas formas de trabajo consisten en elegir adecuadamente la metodología de trabajo, en aprender más jugando que estudiando y en motivar a las personas para conseguir mejores resultados.CIBERSEGURIDADEl gerente de Incibe, Félix Barrio, indicó que en 2016 el CERTSI (Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información) gestionó 115.257 incidentes, la mayoría de ellos acceso no autorizado y fraude. "Se trata de una cifra que se ha multiplicado por cuatro en los últimos dos años debido al incremento de dispositivos conectados a la red", dijo. Además, indicó que más del 90% de estos ataques se debió a una mala gestión. Con estos datos, Barrio señaló que este año los incidentes pueden superar los 150.000.El responsable de CEO de Ilife Security, Jesús Cabrera, manifestó que 'FootballLeaks' "no se trata de un ciberataque de un fan del fútbol, es un ataque premeditado, que utilizó métodos muy complejos en el que se unieron un objetivo, un atacante motivado y un consumidor interesado, la base de cualquier ataque". Alertó de que el principal problema de los ciberataques es pensar que no te va a tocar.Por su parte, el responsable de Negocio de Ciberseguridad en España de Thales Sistemas de Seguridad, Agustín Solís, centró su ponencia en el reglamento europeo de protección de datos, con el que se pretende "proteger los datos de las empresas para que no se usen para conculcar los derechos de los ciudadanos". La protección de los datos y la ciberseguridad van de la mano, por ello hay que entender que la ciberseguridad tiene parte de tecnología, pero la gran parte es formación y concienciación de las personas.El presidente de Comunidad AEC CSTIC y director de Caelum, Ramiro Carballo, apostó por la seguridad del software, por "incorporar en su clico de vida una serie de chequeos para controlar la seguridad en cada una de sus etapas". Además, el responsable de Aseguramiento de Watch And Act, Javier Huergo, habló de un seguro del 'ciber riesgo' cuyas principales coberturas son la responsabilidad civil, los gastos y coberturas complementarias y la defensa jurídica y fianzas. PREMIOS CSTIC 2017Por otra parte, la Comunidad AEC CSTIC entregó sus Premios Calidad CSTIC 2017, unos galardones que destacan y reconocen a las empresas que han aplicado con éxito estrategias de mejora de procesos en el ámbito de las TIC y que hayan contribuido de manera innovadora en la mejora de la competitividad desde el punto de vista del negocio.En la categoría de mejor solución en el ámbito de las TIC para la mejora de la competitividad desde el punto de vista del negocio, Tecnomatrix BCN S.L fue la empresa premiada. Además, Endesa y Agricultores de la Vega de Valencia (SAV) recibieron mención. Fraternidad Muprespa recibió el premio en la categoría de mejores prácticas en la mejora de los procesos de desarrollo de software, y finalmente, en la categoría de mejores prácticas en el gobierno corporativo de las TIC, Gas Natural Fenosa/Sistemas de Información ganó el premio.