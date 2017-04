CCOO y UGT advierten de la "sangría poblacional" de activos en CyL y de la falta de cantidad y calidad de empleo

Etiquetas

Los sindicatos UGT y CCOO han advertido de la "sangría poblacional" de activos que se sufre Castilla y León, algo que se sigue sin solucionar, y de la falta de cantidad y calidad del empleo en la Comunidad.

Así se han expresado durante la presentación de los actos del 1 de Mayo los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Agustín Prieto, respectivamente, en referencia a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este jueves, que reflejan que el paro subió en 1.900 personas en el primer trimestre y la tasa de paro se situó en el 15,13 por ciento.

Faustino Temprano, tras incidir en que este trimestre es tradicionalmente "malo", ha afirmado que los datos dan la razón a lo que UGT dice hace tiempo como la preocupación que ha expresado por el hecho de que la Comunidad esté "muy mal" el población en edad laboral de más de 16 años, algo en lo que Castilla y León se encuentra a la cabeza y que llega dado por la pérdida de población.

El secretario autonómico de UGT ha advertido de que se pierden 50 personas al día en Castilla y León, que tiene este "mal endémico", pero además ha explicado que es de las que más baja, junto a Asturias y Galicia, en activos, con cuatro puntos por debajo de la media nacional.

"Trimestre a trimestre la EPA dice que tenemos estos problemas y seguimos sin resolverlos", ha protestado Temprano, quien ha añadido que en el número de ocupados hay datos positivos pero su número es menor que en 2012 cuando empezó a gobernar el PP y en otras comunidades hay más que en ese año.

Por otro lado, ha incidido en que la tasa de paro se sitúa tres puntos por debajo que la media, pero ha aclarado que este dato va en relación a los activos y "a este paso" ha afirmado que la Comunidad se va a quedar sin gente para trabajar y activos, por lo que la tasa de paro llegará al cero.

"La sangría poblacional y de activos es el principal problema a resolver", ha asegurado el secretario autonómico de UGT, quien además ha apuntado que los datos también indican que el número de pensionistas no crece pero lo que sí hay es un número menor de jóvenes porque no se quedan en la Comunidad al no haber alternativas de trabajo.

Así, Faustino Temprano cree que no hay un descenso del paro cuando éste se produce, sino que lo que bajan son los ocupados.

SIN MEJORAS EN EL EMPLEO

Por su parte, Ángel Hernández ha compartido el análisis de su homólogo de UGT y ha hecho una "reflexión de fondo" que ha supuesto una crítica al hecho de que en 2016 y 2017 haya un crecimiento económico y no haya un incremento de la calidad y la cantidad del empleo, a lo que se suma el "problema añadido" en Castilla y León de que entre desempleados y trabajadores con contratos temporales suponen el 40 por ciento de la población asalariada, de manera que ese porcentaje entra y sale del desempleo.

Además, el máximo responsable de CCOO en Castilla y León ha insistido en la gran cantidad de contratos temporales, que suponen el 93 por ciento de los que se firman y algunos de ellos además son a tiempo parcial, lo que supone bajadas de masas salariales, cotizaciones a pensiones e IRPF y problemas para el sistema público de pensiones.

Hernández ha afirmado que es un problema "estructural" que se ha ahondado con la reforma laboral, que ha facilitado que las empresas puedan hacer un "abuso" con el argumento de las necesidades de producción.

Por otra parte, aunque "afortunadamente" ha habido un descenso porcentual del número de parados en términos interanuales, ha advertido de que para llegar a los niveles de 2008 tendrán que pasar al menos cuatro años.

Hernández ha aseverado que ya no sólo hay que fijarse en la situación en términos cuantitativos, sino en la gente que lleva más de dos años parada o en la gente joven, para los que la cultura del trabajo es "una risa", ya que tienen contratos por horas y en fines de semana.

"No sé qué tipo de sociedad van a poder construir estas criaturas", ha lamentado, tras lo que ha advertido que el 40 por ciento que suman los desempleados y los temporales volverán a entrar en el Ecyl en cuanto haya una "tosferina del petróleo" y suban los tipos de interés.