La Fundación Másfamilia advierte sobre la necesidad de que los líderes empresariales aboguen por la conciliación laboral

La cultura empresarial en España fomenta el presentismo y modelos de liderazgo que no permiten la conciliación de sus trabajadores, según la Fundación Masfamilia. Por ello, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores que se celebra el próximo 1 de mayo, la fundación ha querido recordar la importancia de que los líderes orienten los procesos de trabajo hacia la consecución de resultados para romper con las barreras que impiden la conciliación de la vida laboral y personal.

"Aunque todos los líderes dicen orientar a sus equipos hacia la consecución de resultados, es mentira en un grandísimo porcentaje de casos", ha señalado el director de la Fundación Másfamilia, Roberto Martínez, para explicar que cuando se ha conseguido el objetivo marcado, el trabajador "debe marcharse a casa porque ya no se va a valorar ni un minuto más el tiempo que pases calentando la silla" y que esto supone un cambio de mentalidad que no se ha producido puesto "no existe confianza".

En la misma línea, Martínez ha indicado que para que se pueda generar confianza, los equipos directivos "tienen que trasladar claramente qué esperan de sus trabajadores y cuáles son sus objetivos". Por ello, ha subrayado que es necesario que el trabajador pueda organizar su tiempo en base a prioridades.

Además, la Fundación ha estudiado los modelos de liderazgo que se pueden identificar en base a la conciliación y sobre los que opera el modelo de gestión Efr, un programa de certificación para posibilitar los procesos de conciliación en las empresas.

Así, explica que se trata de un modelo de dirección tóxico, que se caracteriza "por no creer para nada en la conciliación"; el modelo respetuoso, que se corresponde con aquel líder que sin creer en la conciliación, "no boicotea las iniciativas" y que constituye el perfil más común hoy en día.

Por último, se encuentra el modelo de excelencia que, según los datos de Fundación Másfamilia sobre las empresas que trabajan con la certificación efr, solo un 10% de organizaciones cuentan con él. Así, este modelo considera que la conciliación es un activo y nunca un freno y que los directivos se "esfuerzan decididamente", primero con su ejemplo y luego con sus actuaciones para propiciar la conciliación y el equilibrio en sus plantillas.

ESTRÉS LABORAL Y PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

Según los datos de mortalidad laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2016 la principal causa de muerte en el trabajo fueron los infartos y derrames cerebrales, con un aumento del 14,3% respecto a 2015. El estrés laboral está asociado a un incremento de la probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares, como arritmias o hipertensión arterial pero también patologías más como infarto o ictus.

Por ello, la Fundación máshumano, en colaboración con Stimulus e ICADE, está trabajando sobre el concepto 'Empresa humana y saludable' con el objeto de que las organizaciones centren sus planes estratégicos en la persona y adquieran conciencia de que el bienestar de sus empleados es esencial para crecer como empresa, y, sobre todo, como entidad "más humana".

Asimismo, señala que la empresa debe combatir factores de riesgo como la mala organización del trabajo, la falta de recursos, el desequilibrio entre contribuciones y compensaciones, agravios comparativos, carga laboral, falta de autonomía y conciliación, malas relaciones interpersonales o acoso psicológico, pero también debe reforzar elementos de protección como el sentimiento de inclusión social, las oportunidades de desarrollo o el apoyo de compañeros y superiores.

Además, destaca que es necesario promover la adquisición de habilidades de liderazgo saludable como el desarrollo del reconocimiento, la escucha activa y la inteligencia emocional y enseñar a las personas a gestionar su estrés proporcionando apoyo diario.