400 trabajadoras de Accenture participan mañana en la Carrera del Día de la Mujer, que reúne a 33.000 corredoras

Etiquetas

Un equipo de 400 mujeres profesionales de Accenture participan este domingo, 7 de mayo, en la Carrera del Día de la Mujer que recorrerá las calles de Madrid (desde Princesa hasta el Paseo de Camoens) y que reunirá a 33.000 corredoras, con el fin de concienciar en la lucha contra el cáncer.

Como indica la compañía consultora, su participación activa en la prueba se remonta al año 2014, logrando aumentar la cuota de participación año tras año. Así, por ejemplo, en la edición anterior participaron 250 empleadas, frente al equipo de 38 mujeres que asistió a la prueba de 2014. Además de Accenture, participan en el evento altos cargos de ING, Ikea y Banco Popular, entre otros.

"Me mueven las personas comprometidas y me toca el corazón la solidaridad honesta y desinteresada. Por eso me lancé a animar a mis compañeras a participar en la Carrera de la Mujer, en la que corro desde hace algunos años. Sabía que mujeres tan únicas como las que trabajan en Accenture no podían defraudarme y así ha sido, superando cualquier expectativa", relata una empleada de Accenture, Carmen Montesinos, quién dinamiza el grupo desde hace cinco años.

"Con una magnífica acogida, allí estaremos el domingo 7 de mayo, 400 mujeres, 400 compañeras juntas, sintiendo la emoción de compartir algo más que el trabajo diario y con la firme convicción de que el mundo está a nuestros pies y el primer paso para conquistarlo es la solidaridad", añade.

APOYO A LA MUJER Y A LA DIVERSIDAD

Accenture señala que, en la actualidad, trabajan conjuntamente en su plantilla cuatro generaciones diferentes, de 70 nacionalidades distintas y de más de un centenar de titulaciones. En España, cuentan con un equipo profesional de más de 11.000 personas, de las que el 38% son mujeres.

Precisamente, en España, uno de sus objetivos es alcanzar un 40% de incorporación de mujeres en 2017 y un 20% en lo que respecta a la Alta Dirección (Managing Directors) en 2020.

Además, están impulsando las carreras STEM entre las jóvenes a través de la mentorización y colaboración con los diferentes agentes públicos y privados, además de hacer de las más de 4.000 profesionales en España "un referente constante de cambio".

Como concluye la consultora, "el reto de embarcar a la mujer en el liderazgo de la transformación tecnológica de la sociedad y la economía es un desafío fundamental para la economía mundial y forma parte de nuestra consultoría responsable".