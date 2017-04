Beaumont dice que la posición de Podemos sobre la ley de Policías es "provisional" y confía en una mayoría parlamentaria

Etiquetas

El Gobierno de Navarra ha elaborado un Plan Director de la Policía Foral 2016-2020

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno foral, María José Beaumont, ha indicado que la posición de Podemos en torno al proyecto de ley de Policías es "provisional", "según nos han dicho", y que por tanto el Ejecutivo "confía" en que finalmente "se logre la mayoría parlamentaria".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Beaumont ha indicado que "Podemos no ha planteado ningún problema del articulado" del proyecto y "lo que plantea es que, como no ha habido negociación sindical, mientras no haya negociación sindical reservan la posibilidad de enmendar o apoyar la enmienda del PSN".

La consejera ha manifestado que el Ejecutivo "sigue a la espera" de que los sindicatos de la Polícia Foral hagan sus aportaciones, "porque no nos han hecho ninguna", y se "negocie" bien "sea en la sede de los grupos parlamentarios o en la sede del Gobierno". "Si no ha habido negociación con los sindicatos no ha sido porque el Gobierno no ha querido" y "estamos a la espera de recibir aportaciones", ha continuado.

Preguntada sobre si cree que algún sindicato de Policía Foral va a entrar a negociar o apoyar el proyecto, María José Beaumont ha respondido que "sí", pero ha añadido que no puede decir cuál. "Sí creo, seguridad no tengo, hoy no he recibido ningún documento pero espero poder recibirlo próximamente", ha expuesto, para añadir que "no estoy tan segura" de si sumaría mayoría sindical "pero pudiera ser".

La consejera, sobre que los sindicatos dicen que están unidos en este tema, ha manifestado que "no están tan unidos como se manifiesta en los medios de comunicación por la información que tengo".

La portavoz del Gobierno foral, María Solana, ha apostillado por su parte que "en todo caso se necesita mayoría parlamentaria y no sindical" para aprobar el proyecto en la Cámara.

PLAN DIRECTOR

El Gobierno de Navarra ha elaborado un Plan Director de la Policía Foral 2016-20 en el que se definen las líneas estratégicas del desarrollo de la organización en los próximos años: modelo policial y escenarios para desempeñar funciones y competencias, número de efectivos necesarios y coste económico de la aplicación del plan.

El texto ha sido presentado por la consejera María José Beaumont al resto del Ejecutivo foral durante la sesión celebrada este miércoles. A partir de ahora va a ser sometido a participación pública a través de Gobierno Abierto. Ha pedido comparecer en comisión parlamentaria para explicar el plan, que entregará este miércoles a los grupos de la Cámara.

Se trata del cuarto Plan Director con el que va a contar la Policía Foral (tras los de 1994, 2004 y 2013). Su elaboración se enmarca en el acuerdo programático, en el que se plantea la asunción de competencias plenas en materia de tráfico y transportes, seguridad ciudadana, medio ambiente, espectáculos públicos, actividades clasificadas y orden público.

Como objetivo principal, ha dicho Beaumont, el Plan persigue "consolidar el despliegue territorial de la Policía Foral para que sea percibida por la ciudadanía como un servicio público que participa en la solución de sus problemas, basándose en la proactividad y apoyándose en la inteligencia e innovación, para la asunción de competencias de forma gradual y efectiva".

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Según la consejera, el Plan Director ha sido elaborado por un grupo de trabajo técnico interno sobre la base de estudios realizados entre los trabajadores de la organización, los grupos de interés, el análisis de la criminalidad en Navarra y una encuesta a la ciudadanía navarra.

Concretamente, se han analizado el entorno y el contexto actual en sus diferentes ámbitos: económico, político, social; las expectativas de los diferentes agentes: ciudadanía, policías, políticos, sindicatos, grupos de interés, etc., así como los recursos, los medios e instalaciones.

De acuerdo con este diagnóstico, la Policía Foral contaba en 2016 con 1.060 agentes, 140 personas menos que el tope fijado en sede de la Junta de Seguridad con la Administración del Estado en 1.200 agentes. El 35% tiene más de 45 años (la media de edad es de 43,09 años). Las bajas laborales ascienden al 6% y tienen como causas principales los accidentes laborales por caídas, intervenciones operativas, accidentes de circulación y accidentes deportivos.

El servicio de la Policía Foral es valorado por la ciudadanía navarra con 7,7 puntos sobre 10. Su aspecto más estimado es el trato correcto y amable (7,8). Por el contrario, la valoración más baja es la presencia, con una media de 7,5. Una de cada dos personas (el 53,8%) ha tenido contacto directo con el cuerpo en alguna ocasión y son los temas de tráfico la causa más frecuente del contacto (61,3%). Precisamente, el 84% de las personas encuestadas considera que la Policía Foral está preparada para asumir las competencias de tráfico en exclusividad.

Por su parte, la encuesta interna, en la que participó el 59,2% de la plantilla, revela una opinión negativa (85%) sobre el modelo organizativo actual y demanda más formación (80%). Por su parte, el 80% estiman positivos los niveles de coordinación y de relaciones personales. En cuanto al análisis de criminalidad, el estudio fija la tasa de delitos en Navarra en 2015 en 42,7 delitos por 1.000 habitantes.

OBJETIVOS Y ESCENARIOS DEL PLAN DIRECTOR

A la vista del diagnóstico, el Plan Director define la misión, visión y valores del cuerpo policial, con el fin de que evolucione hacia "una organización sostenible, moderna, ágil y dinámica, capaz de dar respuesta a la creciente demanda de sus servicios por la ciudadanía navarra".

El plan se despliega a través de 4 grandes líneas estratégicas, 31 objetivos estratégicos y 80 objetivos operativos. La estrategia se centra en tres elementos clave: las personas que componen la institución, su propia forma de organización y el modelo policial en el que ejercen sus funciones.

En lo que se refiere a las personas, se establece como prioridad "alcanzar el compromiso y la cohesión interna del personal para vertebrar la organización". En organización, se apuesta por "implantar un modelo organizativo innovador y flexible orientado hacia una gestión eficiente", y en modelo policial, se aboga por "el desarrollo de un sistema de seguridad próximo y proactivo sustentado en la inteligencia".

El Plan prevé tres escenarios de evolución de la Policía Foral hasta 2020 en materia de personal en función del modelo policial elegido. El primero de ellos, denominado de coexistencia, posibilita atender el relevo generacional y cubrir el déficit estructural. En este modelo, se prevé contar con 1.215 efectivos, con un coste añadido de 18,7 millones de euros en cuatro años.

Un escenario intermedio, denominado de complementariedad, y que permitiría asumir las competencias de Medio Ambiente y Tráfico y Seguridad Vial, requeriría de 1.330 efectivos y 35,4 millones de inversión. Finalmente, el modelo más ambicioso, que supondría la asunción en exclusividad de todas las competencias transferibles en materia de Tráfico y Seguridad Vial, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, haría necesarios entre 1.510 y 2.000 efectivos, con un coste de 62.3 millones de euros.

María José Beaumont ha señalado que la decisión en torno a cuál de los tres modelos se decidirá "se tomará después de escuchar a todo el mundo". "No lo tiene que decidir el Gobierno, queremos escuchar a la ciudadanía, a los grupos parlamentarios y continuar con las conversaciones ya iniciadas con la Administración del Estado sobre qué competencias serán posibles", ha expuesto.

No obstante, ha indicado que por "coherencia" con el acuerdo programático se apostaría por el tercer modelo "pero no hay decisión tomada". "Ponemos sobre la mesa todas las posibilidades y entre todos hay que ver", ha comentado.