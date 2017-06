Unidos Podemos pedirá la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente por la falta de depuración de las aguas

Etiquetas

David Alonso invita a PP y Cs a preocuparse por la depuración en la ciudad y no por el agua embotellada de la EMA

La coalición electoral Unidos Podemos pedirá la comparecencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, para hablar sobre el estado de la depuración de aguas en Gijón y en otras 16 ciudades del Estado.

Según Unidos Podemos, esta depuración de aguas insuficiente puede acarrear una multa por parte de la Comisión europea de 46 millones de euros, más otra de 19.000 euros diarios por cada núcleo urbano sin la depuración adecuada.

Han recordado, en este sentido, que en el caso de Gijón el Ministerio ha postergado toda solución hasta que se resuelva la petición formulada ante la Audiencia Nacional sobre la Depuradora del Este, "sin tener una alternativa viable", ha recalcado el diputado de Podemos Asturias Segundo González. En un caso parecido estaría además Avilés.

El concejal de Xixón Sí Puede (XSP) David Alonso, por su parte, ha reclamado saber i ya se está trabajando sobre ese nuevo proyecto, qué presupuesto tendría, si eso supone que se descartaría seguir con la depuradora del Este tal como está, si ese nuevo proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental que contemple nuevas localizaciones o si se contempla la actual.

A esto a sumado, los resultados "preocupantes" a los análisis de las aguas proporcionados por el Equipo de Gobierno local. "No queremos ser alarmistas, pero si se me pregunta si es recomendable bañarse en la costa Este de Xixón, yo me lo pensaría, porque la realidad es la que es y no es de recibo esperar a solucionarlo cuando tengamos un problema de otras dimensiones", ha advertido Alonso.

En el caso de Avilés, tal como relató el concejal de Somos Avilés, Xune Elipe, actualmente se están produciendo vertidos industriales directamente a la ría de Avilés y la solución que se da vuelve a ser "inexistente", según ella.

"La situación es preocupante, ya que hace poco en una reunión entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio se llegó al acuerdo de permitir que se viertan de manera esporádica aguas industriales a la ría", ha apuntado, para añadir que es algo que ya está sucediendo, "pero ahora lo amparan desde las instituciones", se ha quejado.

AGUA EMBOTELLADA DE LA EMA

En otro orden de asuntos, el concejal David Alonso ha arremetido contra las críticas de PP y Ciudadanos por embotellar agua del grifo por la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), atribuidas, a su juicio, a la aversión a Podemos. A ambos les ha pedido que "relajen". "No tenemos nada que ver con esto y parece ser que era una propuesta que la EMA tenía desde hace tiempo", ha apuntado sobre el embotellamiento de agua de grifo como 'souvenir' durante los actos del Día del Medio Ambiente.

"Si a PP y Cs les preocupa el lobby de las embotelladoras de agua, que lo digan abiertamente; y si tanto les preocupa la EMA, que hagan allí sus propuestas", les ha aconsejado el concejal de XSP, quien les ha animado a pedir la comparecencia de la alcaldesa no por este asunto, sino por algo realmente preocupante como es la calidad de las aguas.