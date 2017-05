Tejerina apunta que si EEUU se apea de la lucha contra el cambio climático el resto de países aumentarán esfuerzos

Etiquetas

La ministra avisa de que "se van agotando los recursos adicionales que pueden ser movilizados en materia de agua"

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha señalado que si la administración estadounidense presidida por Donald Trump se retira de la lucha contra el cambio climático, a pesar de haber ratificado el Acuerdo del Clima de París, el resto de los países tendrán que hacer "esfuerzos superiores para evitar este calentamiento que afecta ya a la vida de muchas personas".

García Tejerina, que este viernes clausurará las jornadas 'España, juntos por el clima', en las que se están debatiendo las necesidades de la futura ley de cambio climático y transición energética, ha indicado en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press que, en todo caso, Estados Unidos no podrá renunciar al Acuerdo de París hasta dentro de cinco años.

Así, ha asegurado que la existencia del cambio climático no es "opinable" porque la temperatura se mide y el calentamiento sucede "a una velocidad más rapida" y por eso 196 países se comprometieron en 2015 a luchar.

En esa lucha, ha garantizado que "España quiere estar a la vanguardia" y lo está como estado miembro de la Unión Europea. "Hay que luchar contra el cambio climático y el presidente del Gobierno a la cabeza. Hay que emitir menos C02", ha sentenciado.

La ministra ha explicado que lo más importante, por ser lo que más contamina, es el sistema energético y, dentro de este las energías fósiles, que son la fuente de energía que más CO2 emite a la atmósfera. Por ello, ha dicho que todas las energías y desarrollos tecnológicos buscan la eficiencia y no emitir CO2 y, por ello "la importancia" de las energías renovables.

En esta tarea, ha manifestado que es preciso cambiar el mix energético y en este marco ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este jueves una segunda subasta de 3.000 megawatios de renovables.

Por otro lado, ha añadido que los otros sectores más contaminantes en España son la vivienda, el transporte, la agricultura y los residuos, que son las principales fuentes de emisiones donde hay que actuar.

Tejerina ha defendido que en la nueva subasta, años después de que las renovables se volvieran "inviables" porque encarecieron el coste de la energía en España y se perdió competitividad, la renovable no supondrá un "coste adicional" ya que el objetivo del Gobierno es que el beneficio ambiental se convierta también en beneficio socioeconómico que refuerce la competitivdad de la economía. "Ambición si, pero también desde la responsabilidad", ha apostillado.

Por otro lado, la ministra se ha referido también a la situación de sequía y ha advertido de que "se van agotando los recursos adicionales que pueden ser movilizados en materia de agua", ya que España es un país de sequías recurrentes.

En cuanto al Levante, ha defendido que el Gobierno ha dado una respuesta muy importante a Murcia, que lleva con sequía desde 2014 y donde se han movilizado más de 250 hectómetros cúbicos de agua adicionales mediante desalación, trasvase Tajo-Segura y se han invertido más de 300 millones de euros en infraestructuras.

Tejerina ha dicho que con estos "apoyos importantes" en cuatro años de sequía la producción murciana no se ha visto afectada. "Estamos haciendo todo lo posible por seguir movilizando agua y estamos invirtiendo en las desaladoras donde nos las encontramos a medio hacer o a medio conectar. Ha habido que poner muchas cosas en orden y hemos dado respuesta hasta donde podamos sabiendo que el agua es un recurso que no se puede comprar, no se puede inventar", ha manifestado.

En todo caso, ha indicado que el Gobierno sigue "muy de cerca" la sequía y que hará "todo lo posible" para movilizar recursos e invertir en infraestructuras en todo el Levante para que no falle la producción, al tiempo que ha recordado que la sequía también afecta a otras zonas de España.